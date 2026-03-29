Ile Maurice: + Rs 60 pour une bonbonne de gaz de 12 kilos à partir de minuit ce soir

C'est parti pour l'effet domino du conflit au Moyen-Orient. Après le diesel, c'est au tour du gaz ménager d'augmenter : la bonbonne de 12 kilos passe de Rs 190 à Rs 250, soit une hausse de Rs 60, à partir de minuit, ce samedi soir. La décision émane du Conseil des ministres tenu hier, vendredi.

Le déficit actuel du compte de subventions de la State Trading Corporation s'élevait à Rs 1,9 milliard pour la période de juin 2022 à juin 2025. Sur la base de la structure de prix moyenne d'un cylindre de GPL de 12 kg en 2025, la subvention totale annuelle nécessaire pour le GPL pour cet exercice financier devrait atteindre environ Rs 2,3 milliards. Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, ce montant devrait augmenter dans les mois à venir, entraînant ainsi une augmentation du déficit encouru pour subventionner le gaz ménager.

Par ailleurs, si le prix de l'essence n'est pas à risque pour l'instant, le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen prévient que d'autres produits de consommation pourraient également augmenter prochainement.