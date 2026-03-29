Ile Maurice: Plus que 15 jours pour candidater aux 24 bourses supplémentaires

Plus que 15 jours pour candidater aux bourses destinées aux titulaires du HSC 2025, avec des critères de revenu et des conditions d'obligation de service après les études. Rappel des modalités.

L'appel à candidatures pour 24 bourses d'études supplémentaires, attribuées selon des critères de mérite et sociaux sera clos au 10 avril, à 14 heures. Candidats éligibles : les étudiants mauriciens ayant passé le Higher School Certificate (HSC) en octobre/novembre 2025. Les bourses peuvent financer des études à l'étranger ou localement, selon des modalités détaillées ci-dessous. La sélection dépendra notamment de l'admission à l'université et du respect des conditions de revenu familial.

Détails des bourses

Répartition: 16 bourses destinées aux étudiants classés parmi les 500 premiers du Cambridge International Education Scholarship Rank Orders ou de la liste de mérite de Rodrigues, avec un revenu familial total mensuel ne dépassant pas Rs 40 000.

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Répartition par filière: Science : 6 (3 garçons, 3 filles), Économie : 4 (2 garçons, 2 filles), Arts : 2 (1 garçon, 1 fille), Technique : 2 (1 garçon, 1 fille), Rodrigues : (toutes filières) : 2 (1 garçon, 1 fille)

8 bourses seront attribuées sur la base des résultats du Cambridge Higher School Certificate (2025) et avec un revenu familial total ne dépassant pas Rs 20 000 par mois.

Dotations

Pour les études à l'étranger, l'allocation annuelle tout compris jusqu'à Rs 600 000 pour un premier diplôme d'une durée maximale de 4 ans ; pas de bourse de troisième cycle associée à l'étude à l'étranger dans ce cadre.

Pour les études locales, l'allocation annuelle est de Rs 150 000. Frais de scolarité et charges jusqu'à Rs 225 000 par an pour un premier diplôme d'une durée jusqu'à 4 ans ; possibilité de bourse de troisième cycle (Master) soit à l'étranger (1 an), soit à Maurice (jusqu'à 2 ans), sauf pour la médecine ou les domaines liés. Pour ces domaines, précisément, en local, l'allocation sera de Rs 150 000 par an, frais jusqu'à Rs 225 000/an pendant jusqu'à cinq ans.

Admission et obligations

En termes d'admissibilité, les candidats doivent obtenir une place pour un premier diplôme, à l'étranger ou localement ; les demandes peuvent être soumises même sans place au moment du dépôt, mais l'offre sera conditionnée par la preuve d'admission.

Tous les bénéficiaires doivent travailler au moins 2 ans dans un ministère ou une administration publique de Maurice après leur premier diplôme, tout comme ceux concernés par les filières médecine après qualification et stage -un engagement signé de servir le pays pendant au moins 2 ans après leurs études sera exigé.

Où postuler

Formulaire disponible au Scholarships Section, Ministry of Education and Human Resource, 1eᣴ étage, MITD House, Pont-Fer, Phoenix et/ou téléchargeable sur education.govmu.org.