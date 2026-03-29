Ile Maurice: Les Maldives déclarent au Royaume-Uni ne pas reconnaître l'accord avec Maurice

Le bureau du président Mohamed Muizzu a dit à la BBC que les Maldives avaient exprimé leur opposition au Chagos Deal, un accord « profondément préoccupant » à leur sens, dans deux objections écrites et lors d'un appel téléphonique avec le vice-Premier ministre, David Lammy.

Les Maldives affirment leur souveraineté sur les îles Chagos et menacent d'engager une action juridique internationale pour faire valoir sa revendication.

Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Stephen Doughty, a déclaré que la souveraineté sur les îles Chagos relevait du Royaume-Uni et de Maurice, et non des Maldives. Une source gouvernementale a indiqué que les tribunaux internationaux avaient déjà examiné la question de la souveraineté sur les îles Chagos et avaient donné raison à Maurice.