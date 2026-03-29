Ile Maurice: «On va se prononcer sur combien d'autres rassemblements à organiser»

À quelques heures du rassemblement annoncé de Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien (MMM), prévu aujourd'hui entre 10 h et midi à la Salle des Fêtes du Plaza à Rose-Hill, l'organisation s'est accélérée au sein du MMM, révélant des dynamiques contrastées entre la base militante et les instances du parti.

Depuis que Paul Bérenger a annoncé ce rassemblement, les 15 membres de l'état-major du MMM ont multiplié les réunions régionales. Sur les réseaux sociaux et surtout sur Facebook, des images de ces rencontres ont largement circulé, montrant des militants appelés à se prononcer. Dans plusieurs régions, les membres ont voté en faveur du maintien du parti au sein du gouvernement.

Dans ce contexte, Paul Bérenger avait laissé entendre que le MMM pourrait poursuivre sa participation gouvernementale sans lui, après sa démission comme «Deputy Prime Minister».

Cependant, cette ligne du statu quo n'a pas fait l'unanimité sur le terrain. Dans la circonscription numéro 19 (Stanley/ Rose-Hill), l'ambiance était sensiblement différente au cours d'une réunion régionale tenue le jeudi 26 mars, à la rue Ambrose. Organisée par le secrétaire régional Iqbal Calcateea, la rencontre a connu une forte affluence.

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«De nombreuses personnes étaient présentes. Même ceux qui s'étaient retirés, nos anciens, sont revenus. Il y avait tellement de personnes que tout le monde n'a pas eu de place à l'intérieur de la salle», explique Iqbal Calcateea. Il précise que Désiré Carré était présent et qu'il a retracé l'histoire du MMM, évoquant des moments critiques où le parti a «vu la mort de près».

Dans ce comité régional, le soutien affiché dépasse la simple question du maintien du parti au sein du gouvernement. «Partou pe lev lame pe dir pou soutenir minis res dan gouvernman me nou dan rezional 19, nou pe donn nou leker pou res avek nou leader», affirme Iqbal Calcateea. Avant d'ajouter «du moment que Paul Bérenger a annoncé cette réunion, on a senti le besoin de venir. Paul Bérenger ne met pas de mots dans nos bouches.»

Revenant sur les tensions internes, il souligne que «la conférence des 16 n'était pas la goutte qui a fait déborder le vase mais c'est la goutte qui a fait éclater le vase.»

Malgré cette mobilisation, dans l'entourage du MMM, on insiste sur le fait que Paul Bérenger n'a pas formellement lancé d'appel à manifester. Toutefois, de nombreux militants ont ressenti le devoir de s'organiser. Plusieurs groupes WhatsApp se sont ainsi constitués ces derniers jours, relayant slogans et appels à participation.

Contacté hier, Paul Bérenger s'est montré mesuré. Il a indiqué suivre de près les développements internes, notamment la réunion du Comité central du MMM, tenue à l'hôtel Hennessy Park. À l'issue de celle-ci, il a rencontré ses proches collaborateurs à 19 h à River-Walk afin de définir la marche à suivre. «Aujourd'hui est un premier rassemblement. Le MMM traverse un moment très difficile. Je vais dire tout ce que je peux dire, discuter et voir ce qui va arriver. On va se prononcer par la suite sur la question du What's next, c'est-à-dire combien d'autres rassemblements on va devoir organiser», a expliqué Paul Bérenger.

Ce rassemblement d'aujourd'hui s'annonce comme un moment charnière, à la croisée des tensions internes et d'une mobilisation militante.