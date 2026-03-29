Afrique: Sénégal - Pérou ce samedi au stade de France (16h00 Gmt - les « Lions » engagent la voie du Mondial

Le Sénégal entre dans la dernière ligne droite qui mène à la Coupe du monde avec le match amical qui l'opposera au Pérou ce samedi 28 mars au Stade de France (16h00 GMT).

Plus qu'un simple amical, cette rencontre sera un grand moment de communion avec le public et de célébrer le trophée du Sénégal à la CAN 2005. Au-delà du volet sportif, la rencontre aura une forte coloration culturelle avec la présence de figures de la musique sénégalaise comme Youssou Ndour, Baba Maa annoncées, aux côtés d'artistes comme le rappeur Booba.

L'équipe du Sénégal lance ce samedi au, sa préparation en direction de la Coupe du monde en affrontant stade de France, l'équipe de Pérou. Quelques mois après le trophée continental à la CAN 2025, les Lions ouvrent un nouveau chapitre. Ce sera l'un des quatre tests pour le Mondial américain. Le duel face à l'équipe péruvienne sera une occasion pour le Pape Thiaw de poursuivre sa dynamique.

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Même s'il a su garder son ossature, le sélectionneur à l'opportunité d'affiner son groupe en testant ses nouvelles et prometteuses recrues dont Nobel Mendy et Mamadou Diakhon. Surtout qu'il devra se passer de deux ses éléments clés de l'animation offensive notamment son leader technique Sadio Mané, resté à Al-Nassr pour une légère blessure, et Iliman Ndiaye, qui a finalement déclarer forfait

Pour le technicien sénégalais ce type d'opposition permet au Sénégal de l'équipe à des styles de jeu variés. « Nous les avons bien étudiés », a-t-il expliqué. Les Lions sont en tout cas très attendus sur la pelouse. Plus qu'un simple match amical, cette rencontre se jouera dans un contexte très particulier. L'ambiance et l'engouement populaire e sont déjà palpables autour du stade de Saint Denis.

La Fédération sénégalaise a ainsi communiqué que la rencontre se jouerait à guichets fermés après l'écoulement de 60 000 billets et une forte mobilisation de la diaspora venue de plusieurs pays européens. Mais au-delà du volet sportif, la rencontre de grandes figures de la musique sénégalais comme Youssou Ndour et Baba Maal et des rappeurs comme Bouba sont annoncée pour assurer le spectacle musical A la Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique, le Sénégal est logé, dans la même poule que la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur de la finale de barrage intercontinentale entre la Bolivie et l'Irak.