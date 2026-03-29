Afrique: Secrétariat général de l'ONU - Dakar bloque le soutien de l'Union africaine à Macky Sall

La candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU a été rejetée après une mobilisation d'une vingtaine d'États membres. Une décision qui met en lumière des divisions internes et le rôle discret mais décisif de la diplomatie sénégalaise.

Rebondissement spectaculaire dans le processus de désignation du candidat africain au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU). L'Union africaine a rejeté, hier vendredi 27 mars, le projet de décision portant approbation de la candidature de l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Ce texte avait été proposé par le Bureau de la Conférence de l'Union africaine à l'issue de sa réunion tenue le jeudi 26 mars, sous la présidence d'Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine (UA), conformément à l'article 19, paragraphe 1, du Règlement intérieur de l'Assemblée. Celui-ci dispose, en effet, que « l'Assemblée prend toutes ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres ayant droit de vote ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre de la procédure d'adoption silencieuse, il était prévu que, sauf objection d'au moins un tiers des États membres habilités à voter avant la clôture fixée au vendredi 27 mars 2026, le projet de décision serait réputé adopté par consensus. Autrement dit, la proposition devait être validée en l'absence d'opposition dans le délai imparti.

Mais coup de tonnerre. Vingt États membres sont sortis de leur réserve pour se démarquer de cette initiative portée par le président en exercice de l'UA, Évariste Ndayishimiye, en y opposant leur veto. Il faut préciser que ce nombre dépasse largement le seuil d'un tiers requis soit 18 États membres pour bloquer le mécanisme d'adoption silencieuse choisi pour parrainer la candidature de Macky Sall.

Face à cet échec, la Commission de l'Union africaine a rendu publique une note actant formellement la non-adoption du projet de décision portant approbation de cette candidature. Conséquence : l'ancien chef de l'État sénégalais ne pourra pas compter sur le soutien de l'Union africaine dans cette course.

Le rôle déterminant de la diplomatie sénégalaise

Silencieuse en apparence sur cette candidature, la diplomatie sénégalaise n'est pas restée passive face aux multiples tractations autour de ce dossier dans la capitale éthiopienne, siège de l'Union africaine. Selon plusieurs sources, l'influence des proches du ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, en poste auprès de l'organisation continentale, a été déterminante dans le rejet du projet d'approbation.

Optant pour un travail discret mais soutenu depuis plusieurs jours, la Mission permanente du Sénégal auprès de l'Union africaine a réussi à convaincre plusieurs États du bien-fondé de la position de Dakar, consistant à ne pas soutenir la candidature de Macky Sall. Elle est également parvenue à maintenir cette ligne jusqu'à la dernière minute.

Ainsi, à quelques heures de l'expiration du délai, elle a adressé une note verbale à la Commission de l'Union africaine, accusant réception du document référencé CCP/OSC/A/A1/056.03.26, daté du 26 mars 2026, relatif audit projet. Dans ce document, la position du Sénégal est exprimée sans ambiguïté :« Le Gouvernement du Sénégal n'a, à aucun stade, endossé cette candidature et n'a pas été associé à l'initiative y afférente. » Cette prise de position a rapidement fait tache d'huile, une vingtaine d'États s'alignant sur la posture de Dakar, scellant ainsi le rejet du projet.