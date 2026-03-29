Les Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar » 2026 a franchi une étape importante après le satisfécit donné par le CIO au comité d'organisation sur le niveau satisfaisant dans la préparation et la livraison des Jeux. Un tour dans les sites dédiés à Diamniadio, aux complexes sportifs du Tour de l'oeuf et d'Iba Mar ont révélé, une nette avancement des chantiers et prêtes à livrer dans les délais à 270 jours de son ouverture.

Le programme de remise à niveau des infrastructures dédiés aux Jeux olympiques amorcé un nouveau virage après la réunion de la commission de coordination du CIO qui s'est tenu les 26 et 27 mars à Dakar.

Le satisfécit donné par la CIO donne un nouveau élan à ce rendez-vous et traduit un niveau satisfaisant de réalisation des travaux effectués sur les infrastructures dédiées aux compétitions. Un détour dans les différents sites notamment à Diamniadio et à Dakar, confirme de nettes avancées à 270 jours de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu au sein de ce bijou architectural du stade Abdoulaye Wade ou stade du Sénégal.

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La Société de gestion infrastructures du pole de Diamniadio ( Sogip) dit être prête pour la tenue des événements. Avec ces 50 000 places et ses espaces, il devrait offrir toutes les commodités pour le démarrage de JOJ. Après le tir à l'arc qui marquera le coup d'envoi des compétition, l'allumage de la flamme olympique sera l'un des temps forts de la cérémonie d'ouverture. La flamme qui sera allumée à Athènes le 10 septembre 2026, arrivera à Dakar pour une cérémonie d'accueil le 12 septembre.

A quelques encablures du Stade du Sénégal, le Centre des expositions de Diamniadio et six halls est tout aussi rassurant selon le COJOJ et prêt pour accueillir les 532 athlètes et spectateurs attendus autour des disciplines de l'escrime, de la boxe, wushu, du judo, du tennis de table et la gymnastique artistique. Le taux d'avancement reste tout aussi important pour le Centre équestre de Diamnadio qui est à 90% de son achèvement.

Le centre est doté des installations aux standards internationaux sur près de 9000 mètres offrent également le cadre adéquat pour les épreuves de saut d'obstacles. A Dakar, le Tour de l'oeuf entre dans sa dernière phase de réalisation. Le maitre d'ouvrage Ageroute estime avoir accompli 90 % des ouvrages polyvalents notamment la piscine et es différents airs de jeux consacrés à des disciplines majeures comme le basketball 3x3, le baseball 5, le breaking, le skateboard et la natation.

A la fois site historique et centre névralgiques des jeux, le sites d'Iba Mar Diop engage également sa dernière phase. Avec sa piste d'athlétisme, son terrain de football, de rugby et ses gradins de 8000 places, adossé l'Aréna multisports de 3000 places, le complexe sportif dy quartier de la Médina a pris ses marques à 270 jours. L'infrastructure est à un taux d'achèvement à 90% et sera dans les délais et pourra être opérationnelle durant ce mois d'avril.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Ils rassembleront environ 2 700 jeunes athlètes âgés de 17 ans au maximum sur trois sites hôtes au Sénégal : Dakar, Diamniadio et Saly