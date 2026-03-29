La Fédération sénégalaise de football a lancé l'offensive autour de la finale de la CAN 2025. Réunis hier, jeudi à Paris, les avocats de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont engagé la bataille juridique devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le coordonnateur du collège d'avocats Me Seydou Diagne a confirmé l'imminence d'une offensive pénale internationale contre la Confédération africaine de football (CAF) sur l'état d'avancement de la procédure et le rejet des demandes marocaines de restitution du trophée, des médailles et du prize money.

La bataille juridique autour de la finale de la CAN 2025 franchit un nouveau cap. Réunis hier, jeudi dans la capitale française, les avocats de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont affiché leur détermination à porter le dossier devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Une contre-offensive, marquée par une révélation de taille de Me Seydou Diagne : le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a rejeté les demandes marocaines de restitution du trophée, des médailles et du prize money. Face à la presse internationale, Me Seydou Diagne, coordonnateur du collectif des avocats de la FSF, n'a pas mâché ses mots. Il a vivement dénoncé une décision qu'il juge « grossière, absurde et irrationnelle », allant jusqu'à parler d'«atteinte inadmissible aux droits fondamentaux » de la fédération sénégalaise.

Dans un récit détaillé, l'avocat est revenu sur le déroulement chaotique de l'audience du 17 mars, qu'il qualifie de « pièce de théâtre ». Entre reports tardifs, manque de notification et suspension inexpliquée de la séance, il dénonce une procédure entachée d'irrégularités graves.

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Plus troublant encore, selon lui, la fin de l'audience n'aurait même pas été officiellement signifiée aux parties. « C'est la partie marocaine qui nous a informés que l'audience était terminée », a-t-il affirmé, évoquant une situation « incroyable » et « inacceptable » au regard des standards de la justice sportive.

Le TAS, ultime recours

Dans ce contexte, la FSF a décidé de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport, juridiction suprême en matière de contentieux sportif. Pour maximiser ses chances, elle s'est attachée les services de Me Juan de Dios Crespo Pérez, une référence mondiale en droit du sport et habitué des procédures devant le TAS. Cette saisine constitue désormais l'ultime étape d'un bras de fer juridique qui dépasse, selon la défense sénégalaise, le simple cadre d'un litige entre deux fédérations. « Ce n'est pas seulement une atteinte à la FSF, c'est une atteinte au football », a insisté Me Diagne, mettant en garde contre un précédent dangereux pour la discipline.

Le Maroc débouté sur l'essentiel

Au coeur des débats, les demandes formulées par la Fédération royale marocaine de football. Selon les révélations du pool d'avocats, quatre requêtes principales avaient été soumises à la CAF : constater le retrait du Sénégal, attribuer la victoire sur tapis vert (3-0), récupérer le trophée et obtenir les médailles ainsi que le prize money (prime de vainqueur) de 10 millions de dollars soit plus 5 milliards FCFA. Si les deux premières demandes ont été partiellement validées par le jury d'appel, les deux dernières ont en revanche été clairement rejetées. Autrement dit, aucune décision n'ordonne au Sénégal de restituer ni le trophée, ni les médailles, ni les gains financiers. Un point capital que la FSF met en avant pour démontrer les limites de la décision contestée. « Il n'existe aucune décision déclarant le Maroc champion d'Afrique », ont martelé les avocats.

Une mise en garde ferme

En attendant la suite de la procédure, la FSF hausse le ton. Les avocats dénoncent notamment l'absence de notification motivée de la décision, pourtant exigée par les règlements, plusieurs jours après le verdict. Ils mettent également en garde contre toute tentative de modification du dispositif initial, notamment sur le point relatif au rejet des demandes marocaines concernant les récompenses. « Ce serait pire qu'un crime, ce serait un faux », a prévenu Me Diagne.

Une affaire aux enjeux majeurs

Au-delà du cas sénégalo-marocain, cette affaire pourrait faire jurisprudence. Pour la FSF, laisser prospérer une telle décision reviendrait à fragiliser les fondements mêmes du football, en ouvrant la voie à des contestations juridiques susceptibles de primer sur les résultats acquis sur le terrain. Désormais, tous les regards se tournent vers le TAS, appelé à trancher en dernier ressort. Une décision très attendue, qui pourrait redéfinir les contours de la justice sportive africaine et internationale.