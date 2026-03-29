Tunisie: La Banque mondiale alloue 90 millions de dollars pour renforcer la protection sociale

La Banque mondiale et le gouvernement tunisien approfondissent leur partenariat pour renforcer le système de protection sociale du pays, avec l'approbation par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale d'un financement supplémentaire de 90 millions de dollars en faveur du Projet d'appui à la promotion du développement social en Tunisie. Ce soutien aidera les populations à créer de meilleures perspectives pour leur vie et à renforcer leurs moyens de subsistance.

Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité des résultats probants du projet initial de 700 millions de dollars mis en oeuvre au cours des cinq dernières années, qui a permis de fournir des transferts monétaires d'urgence à plus de 895 000 ménages et d'étendre les transferts monétaires permanents dans le cadre du programme AMEN, programme phare d'assistance sociale en Tunisie, à plus de 386 000 ménages bénéficiaires tout en versant des allocations familiales à plus de 150 000 enfants âgés de moins de 6 ans. Ces nouveaux financements permettront de renforcer ces acquis, améliorant ainsi l'efficacité et la soutenabilité financière à long terme du système tunisien de protection sociale.

Ce soutien permettra également d'étendre les allocations familiales à environ 450 000 enfants âgés de 6 à 18 ans issus de ménages pauvres et à faible revenu, contribuant ainsi à réduire les obstacles à l'éducation et les taux d'abandon scolaire. Il soutiendra également la création d'un fonds national de promotion des personnes handicapées, destiné à financer des prestations spécifiques favorisant leur inclusion sociale et professionnelle.

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"Ce financement additionnel témoigne de notre engagement continu à soutenir la Tunisie à mettre en place un système de protection sociale plus complet, adaptable et résilient", souligne Alexandre Arrobbio, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie. "En élargissant les allocations familiales aux enfants en âge d'être scolarisés et en renforçant le soutien aux personnes handicapées, nous contribuons à protéger les ménages vulnérables et à offrir de meilleures perspectives aux enfants partout au pays".

Au-delà de l'élargissement de la couverture, le nouveau financement permettra d'accélérer la numérisation du système tunisien de protection sociale, notamment en soutenant la mise en place d'un registre intégré des bénéficiaires des prestations sociales et l'expansion de l'usage des outils de paiement numérique. Il pilotera également des initiatives d'inclusion économique combinant le travail indépendant et l'emploi salarié, aidant ainsi les ménages bénéficiaires du programme Amen à mieux saisir les opportunités d'emploi et à devenir plus autonomes.

"Les réformes soutenues par ce projet vont au-delà des transferts monétaires", souligne Mohamed El Aziz Ben Ghachem, spécialiste senior de la protection sociale à la Banque mondiale. "La modernisation du système de ciblage, la mise en place d'un registre unifié des bénéficiaires, le pilotage d'initiatives d'inclusion économique et la poursuite de l'harmonisation des différents programmes d'assistance et de sécurité sociale en Tunisie poseront les bases d'un système de protection sociale moderne, intégré et basé sur les données".