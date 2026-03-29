Tunisie: Smart Grid - En quoi consiste ce projet stratégique lancé avec les États-Unis ?

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), sous la supervision du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, organise, mardi 31 mars 2026, une journée d'information consacrée au projet de réseau électrique intelligent "Smart Grid", dans un hôtel situé au centre de la capitale.

Cette rencontre vise à présenter l'état d'avancement du projet ainsi que les perspectives de sa deuxième phase, tout en mettant en lumière son rôle dans la modernisation du système électrique national et l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement en énergie.

Projet stratégique piloté par la STEG, le Smart Grid ambitionne de transformer le réseau électrique traditionnel en une infrastructure numérique moderne, reposant sur des technologies intelligentes et une communication en temps réel entre l'opérateur et les usagers.

Contrairement au système actuel, qui assure un acheminement de l'électricité à sens unique, depuis la centrale vers le consommateur, le nouveau dispositif repose sur une communication bidirectionnelle, rendue possible grâce à des compteurs intelligents capables d'envoyer et de recevoir automatiquement les données de consommation.

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Le projet prévoit ainsi le remplacement progressif des anciens compteurs par des milliers de nouveaux équipements connectés, ce qui mettra fin aux relevés manuels effectués par les agents de la STEG.

Il comprend également la mise en place d'un réseau de communication numérique sécurisé, reliant les compteurs au centre de contrôle de la société, ainsi qu'un système de gestion à distance permettant, notamment, de rétablir ou d'interrompre l'alimentation électrique et de traiter certaines anomalies sans déplacement des équipes techniques.

Pour les abonnés, ce projet devrait apporter des avantages concrets, à commencer par la suppression des factures estimatives. La facturation sera désormais basée sur la consommation réelle, transmise automatiquement à partir de relevés précis.

Les clients pourront également suivre quotidiennement leur consommation via des applications numériques dédiées, ce qui devrait favoriser une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques.

À l'échelle nationale, le Smart Grid constitue également un levier important pour la transition énergétique. Il facilitera l'intégration des énergies renouvelables, notamment le raccordement des installations photovoltaïques des particuliers et des entreprises au réseau national.

Le projet devrait aussi contribuer à la réduction des pertes énergétiques et au renforcement de la lutte contre les fraudes et les branchements illicites, qui pèsent lourdement sur les finances de la société.

À travers cette initiative, la STEG entend accélérer la transformation numérique du secteur électrique tunisien et renforcer la fiabilité du réseau face aux nouveaux défis énergétiques.

Il est à rappeler que Ce projet s'inscrit dans la continuité du partenariat tuniso-américain dans le secteur énergétique, marqué récemment par la mise en service à Moknine d'un projet pilote de réseau intelligent (Smart Grid) financé par le gouvernement américain à hauteur de 15 millions de dinars, dont 5 millions dédiés à des solutions technologiques avancées.

Inaugurée le 27 mars 2026 en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, du gouverneur de Sousse et du PDG de la STEG, cette initiative a permis l'intégration de solutions technologiques avancées fournies par des entreprises américaines, notamment Schweitzer Engineering Laboratories (SEL), G&W Electric et Nokia.

Le projet, déployé entre 2020 et 2026 dans la région de Moknine, constitue une première phase stratégique visant à moderniser le réseau électrique national, améliorer la rapidité d'intervention en cas de panne et préparer l'extension future du système intelligent à d'autres régions du pays.