Tunisie: En vidéo - Le salut militaire de Jaouadi à Hafnaoui

28 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Meriem KHDIMALLAH

Une scène forte en émotion a marqué la finale du 500 yards nage libre des championnats universitaires américains (NCAA), au-delà même du doublé tunisien réalisé par Ahmed Hafnaoui et Ahmed Jaouadi.

À l'issue de la course, remportée par Ahmed Hafnaoui, sacré avec un temps de 4:06.56, son compatriote Ahmed Jaouadi, deuxième à seulement 34 centièmes, a offert une image rare de fair-play et de respect.

Quelques instants après avoir touché le mur, Jaouadi a adressé un salut militaire à Hafnaoui, dans un geste symbolique fort, saluant la performance de son coéquipier et ami. Une manière singulière de féliciter le vainqueur, qui a rapidement suscité l'émotion et l'admiration.

Ce geste, interprété par de nombreux observateurs comme un message de loyauté et d'engagement, renvoie à une image forte : celle de deux athlètes unis par les mêmes couleurs et les mêmes valeurs. Comme une déclaration implicite que, au-delà de la compétition, ils restent « soldats » d'une même nation.

Dans un contexte de très haut niveau, où chaque centième compte, cette séquence rappelle que le sport demeure aussi un espace d'expression des valeurs humaines, telles que le respect, la fraternité et l'esprit d'équipe.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.