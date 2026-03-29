Tunisie: En vidéo - Le salut militaire de Jaouadi à Hafnaoui

Une scène forte en émotion a marqué la finale du 500 yards nage libre des championnats universitaires américains (NCAA), au-delà même du doublé tunisien réalisé par Ahmed Hafnaoui et Ahmed Jaouadi.

À l'issue de la course, remportée par Ahmed Hafnaoui, sacré avec un temps de 4:06.56, son compatriote Ahmed Jaouadi, deuxième à seulement 34 centièmes, a offert une image rare de fair-play et de respect.

Quelques instants après avoir touché le mur, Jaouadi a adressé un salut militaire à Hafnaoui, dans un geste symbolique fort, saluant la performance de son coéquipier et ami. Une manière singulière de féliciter le vainqueur, qui a rapidement suscité l'émotion et l'admiration.

Ce geste, interprété par de nombreux observateurs comme un message de loyauté et d'engagement, renvoie à une image forte : celle de deux athlètes unis par les mêmes couleurs et les mêmes valeurs. Comme une déclaration implicite que, au-delà de la compétition, ils restent « soldats » d'une même nation.

Dans un contexte de très haut niveau, où chaque centième compte, cette séquence rappelle que le sport demeure aussi un espace d'expression des valeurs humaines, telles que le respect, la fraternité et l'esprit d'équipe.