Tunisie: Incendie d'un train à Sousse - Dix personnes placées en détention

Le juge d'instruction chargé de l'affaire de l'incendie survenu dans un train à Sousse a ordonné la mise en détention de dix personnes suspectées, afin de poursuivre l'enquête et de déterminer les responsabilités exactes dans cet incident.

L'accident s'est produit lorsqu'une moto est entrée en collision avec un train de voyageurs circulant de Tunis vers Sfax, au niveau du tronçon ferroviaire de El-Kalaa Sghira. Le conducteur de la moto, âgé de 37 ans, est décédé sur place, provoquant un blocage temporaire de la circulation ferroviaire en raison des débris laissés sur les rails.

Peu après l'accident, un groupe important de personnes s'est rassemblé sur les lieux, lançant des pierres sur le train, les véhicules des forces de l'ordre et un camion de la protection civile, causant des dégâts matériels. L'incident a ensuite dégénéré en un incendie volontaire touchant l'une des voitures du train.

Le parquet a ouvert une enquête judiciaire contre les suspects et toute autre personne que l'enquête pourrait identifier. Ils sont poursuivis pour incendie volontaire d'un train destiné au transport de personnes, constitution d'un groupe en vue d'agresser des personnes et des biens, trouble à l'ordre public et agression de fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.