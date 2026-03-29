Tunisie: Natation - Doublé tunisien historique aux NCAA, Hafnaoui en or, Jaouadi en argent

La Tunisie a signé le 28 mars 2026 un exploit retentissant aux championnats universitaires américains de natation (NCAA), grâce à un doublé historique réalisé par Ahmed Hafnaoui et Ahmed Jaouadi sur l'épreuve du 500 yards nage libre, au terme d'une finale aussi intense qu'émouvante.

Ahmed Hafnaoui s'est adjugé la médaille d'or en s'imposant avec un temps de 4:06.56, établissant un nouveau record personnel. Il a devancé de très peu son compatriote Ahmed Jaouadi, deuxième en 4:06.90, soit un écart infime de 34 centièmes.

Dans les derniers instants de la course, les deux nageurs tunisiens ont livré un duel spectaculaire, touchant le mur quasiment au même moment, comme s'ils voulaient franchir la ligne d'arrivée ensemble. Une image forte, symbole de complicité et de dépassement, qui restera marquante dans cette finale de très haut niveau.

Mais au-delà du résultat sportif, c'est surtout une scène survenue après la course qui a retenu l'attention. Malgré sa deuxième place, Ahmed Jaouadi a adressé un salut militaire à Ahmed Hafnaoui, vainqueur de l'épreuve, dans un geste de respect et de reconnaissance. Une attitude saluée par de nombreux observateurs, illustrant l'esprit d'équipe et les valeurs partagées par les deux nageurs.

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Ce doublé confirme la place de la Tunisie parmi les nations compétitives en natation universitaire et internationale. Champion olympique en 2021, Hafnaoui signe ainsi une nouvelle performance de référence, tandis que Jaouadi continue de s'affirmer comme l'un des talents majeurs de la discipline.

Par ailleurs, la page officielle de Africa Aquatics a salué la performance d'Ahmed Hafnaoui, mettant en avant cette médaille d'or comme un nouvel accomplissement pour la natation tunisienne.

Un exploit sportif, doublé d'un moment de fair-play et de fraternité, qui s'inscrit désormais en lettres d'or dans l'histoire de la natation tunisienne.

Bravo à nos champions !