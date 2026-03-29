Ile Maurice: Rajman Beehooree succombe à ses blessures, le chauffeur recherché

28 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un grave accident de la route survenu à Candos a coûté la vie à Rajman Beehooree, 65 ans, le vendredi 27 mars. L'homme n'a pas survécu aux blessures subies lors d'une collision impliquant un autobus et sa motocyclette. La veille, aux alentours de 10 h 15, sur la route de Candos, un autobus, conduit par un chauffeur de 56 ans habitant Nouvelle-Découverte, circulait en direction de La Caverne lorsque Rajman Beehooree, en face, aurait brusquement bifurqué à droite vers Brown-Séquard Avenue.

La collision s'est produite lorsque la partie avant gauche de l'autobus est entrée en contact avec l'avant de la motocyclette. Grièvement blessé, Rajman Beehooree a été rapidement pris en charge par des volontaires et transporté à l'hôpital de Candos. Admis en soins intensifs, son état de santé était jugé critique. Malgré les efforts du personnel médical, son décès a été constaté par un médecin de l'établissement.

Une autopsie pratiquée le même jour a attribué la cause du décès à de multiples blessures. Le corps a ensuite été remis à la famille pour les funérailles.

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Les deux véhicules impliqués ont subi des dégâts et sont au poste de police pour analyses. Un alcootest effectué sur le chauffeur d'autobus après l'accident s'est révélé négatif et il a été autorisé à rentrer chez lui. Des images de caméras de surveillance Safe City sont en cours d'analyses pour éclairer les circonstances exactes de l'accident et le chauffeur est désormais recherché par la police.

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