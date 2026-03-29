Ile Maurice: L'UPSEE dénonce des retards et un manque de considération

L'union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) prévoit une manifestation pacifique mardi le 31 mars, devant les locaux de la Private Secondary Education Authority (PSEA). En toile de fond : un profond mécontentement lié à un manque de considération envers les enseignants et le personnel non enseignant du secteur privé, en matière de réajustements salariaux et de versement de prestations.

Le président de l'UPSEE, Arvind Bhojun, évoque une situation préoccupante qui, perdure. Il souligne que malgré des changements au sein de l'instance, les pratiques dénoncées par le passé n'auraient pas évolué. «Une circulaire du Civil Service prévoit que les employés alignés sur le Pay Research Bureau (PRB) soient rémunérés à la fin du mois de mars. Dans la Fonction publique, environ 100 000 travailleurs ont déjà été alignés depuis le 18 mars. Or, ce n'est pas le cas pour les enseignants et non enseignants des collèges privés», affirme-t-il.

Le syndicat estime que cette situation crée un sentiment d'injustice. D'autant que, selon ses dires, certains employés de la PSEA auraient déjà bénéficié de cet alignement, contrairement aux personnels des établissements privés. Dans un contexte économique jugé difficile, où il a été annoncé que 50 % des ajustements du PRB seraient appliqués cette année, l'attente des bénéficiaires reste forte. «Depuis janvier, il avait été indiqué que les paiements seraient effectués en mars. Or, un communiqué de la PSEA évoque désormais un report à avril», poursuit Arvind Bhojun.

Au-delà de cette question, l'UPSEE met en avant des dysfonctionnements plus larges. Le syndicat évoque des retards récurrents dans le traitement des dossiers administratifs. certains nouveaux employés attendent plusieurs mois avant de percevoir leur premier salaire, tandis que des retraités ou leurs familles feraient face à des délais importants pour l'obtention de leurs prestations, y compris pensions et lump sums.

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Sollicité, la PSEA fait ressortir que la mise en oeuvre des réajustements salariaux dans le cadre du PRB 2026 connaît un décalage pour le personnel des collèges privés subventionnés. Dans une circulaire datée du 9 janvier, la PSEA avait invité les établissements à soumettre les formulaires d'option dûment remplis au plus tard le 15 janvier. Face aux nombreuses doléances concernant ce délai jugé trop court, la PSEA a accordé une prolongation jusqu'au 18 mars, décision communiquée dès le 12 janvier. Parallèlement, l'UPSEE avait conseillé à ses membres de ne pas se précipiter pour signer ces documents, ce qui a ralenti le processus. Début mars, seuls 40 des 82 collèges concernés avaient soumis une partie des formulaires requis.

Compte tenu de la proximité entre la date limite et la paie de mars prévue le 26, la PSEA estime qu'il n'était pas possible d'intégrer les nouveaux salaires et arriérés à temps. Une circulaire, le 10 mars a confirmé que les paiements révisés, incluant les arriérés de janvier à mars, seront effectués en avril 2026.