Afrique de l'Est: Maurice gagne 8 places en un an

Maurice affiche une progression remarquable dans le dernier Global Financial Centres Index (GFCI 39), publié le 26 mars 2026 par Long Finance: 8 places gagnées en 12 mois, passant de la 58e position en mars 2025 à la 50e mondiale aujourd'hui.

La trajectoire est constante, preuve que les réformes engagées portent leurs fruits. Le GFCI demeure le baromètre international de compétitivité des places financières, évaluant 120 centres selon cinq critères: environnement des affaires, développement du secteur financier, infrastructure, capital humain et réputation.

Maurice se hisse désormais parmi les cinq premiers centres financiers de la région Afrique et Moyen-Orient, aux côtés de Dubaï, Abou Dhabi, Doha (EAU) et Casablanca (Maroc), renforçant l'île en compétition directe avec les leaders régionaux. «Huit places en un an, c'est la récompense d'un travail de fond. Chaque institution, régulateur et opérateur privé y a contribué», déclare la ministre des Services Financiers et de la Planification Économique, Dr. Jyoti Jeetun.

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Dans ce contexte exigeant, Maurice prépare l'évaluation mutuelle de l'ESAAMLG en 2027 et poursuit sa consolidation réglementaire via le Comité interministériel et le Core Group sur le blanchiment. La ministre présentera à l'Assemblée nationale le Miscellaneous Provisions Bill 2026, renforçant l'ARS et l'intégrité financière.