Ile Maurice: Le gouvernement sur le qui-vive face aux effets du conflit au Moyen-Orient

Le Cabinet a approuvé la mise en place d'un Comité de crise, présidé par le Premier ministre, chargé d'étudier les répercussions économiques et sociales du conflit en cours au Moyen-Orient. Siégeront à ce comité les ministres de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique, Rajesh Bhagwan ; de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche, Arvin Boolell ; de de la Sécurité sociale, Ashok Subron ; de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden ; du Travail et des Relations industrielles, Reza Uteem ; du transport, Osman Mahomed ; du Commerce et de la Protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen ; de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kaviraj Sukon ; de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea ; de l'Éducation et des Ressources Humaines, Mahend Gungapersad ; et de la Fonction publique, Raj Penthiah.

Le prix du gaz ménager augmente

Après le diesel, c'est au tour du gaz ménager d'augmenter : la bonbonne de 12 kilos passe de Rs 190 à Rs 250, soit une hausse de Rs 60, à partir de minuit, ce samedi soir. Il a été indiqué que le déficit actuel du compte de subventions de la State Trading Corporation s'élevait à Rs 1,9 milliard pour la période de juin 2022 à juin 2025. Sur la base de la structure de prix moyenne d'une bonbonne de 12 kg en 2025, la subvention totale annuelle nécessaire pour le gaz ménager pour cet exercice financier devrait atteindre environ Rs 2,3 milliards. Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, ce montant devrait augmenter dans les mois à venir, entraînant ainsi une augmentation du déficit encouru pour subventionner le gaz ménager.

Agro-industrie

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Subventions sur le sucre et primes d'assurance

Le Cabinet a approuvé la promulgation du règlement sur le Sugar Insurance Fund (Réductions des primes d'assurance générale et prime d'assurance incendie) 2026, afin que les primes générales et incendie dues en vertu des articles 24 et 34 de la Sugar Insurance Fund Act, pour les planteurs et métayers ayant produit jusqu'à 60 tonnes de sucre, soient réduites à zéro.

Feu vert accordé à Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie pour transmettre les attendus de l'Animal Health, Veterinary Public Health and Livestock Production Bill à l'Attorney general. Cette loi a pour objet de promouvoir et protéger la santé animale et la santé publique vétérinaire ; prévenir l'introduction et la propagation de maladies animales et établir les mesures sanitaires appropriées ; réglementer le commerce des animaux et des produits d'origine animale ; favoriser le développement du secteur d'élevage et la traçabilité.

Main-d'oeuvre étrangère

Le Cabinet a approuvé l'élaboration de règlements en vertu des articles 29A, 29B et 124 du Workers' Rights Act 2019 pour l'enregistrement des entrepreneurs du travail et l'approvisionnement en travailleurs étrangers dans le secteur agricole afin de pallier la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et non qualifiée impactant fortement la production de canne et d'aliments, entraînant l'abandon de terres arables et une insécurité alimentaire croissante.

Recherche et innovation

Le Cabinet a autorisé l'introduction du National Research and Innovation Institute (NRII) Bill à l'Assemblée nationale. En conséquence, la Mauritius Research and Innovation Council Act sera abrogée et remplacée. Le NRII sera l'organisme central national dédié à l'avancement de la recherche scientifique, de l'innovation et de l'élaboration de politiques fondées sur des preuves. Il mènera des recherches axées sur des missions, coordonnera l'écosystème national et soutiendra la transition de Maurice vers une économie résiliente et compétitive.

Situation a Rodrigues apres les pluies torrentielles

Le ministre des Infrasctructures, Ajay Gunness, a rendu compte de son voyage à Rodrigues (14-16 mars 2026) pour évaluer les dégâts dans certaines régions où plus de 200 mm de pluie ont été enregistrées, occasionant des dommages importants sur les infrastructures. Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale organisera un soutien via la National Empowerment Foundation et le National Solidarity Fund, une fois les modalités finalisées.

Santé

Le Cabinet a autorisé le Ministère de la Santé et du Bien-être à initier des Alternative Dispute Proceedings (ADP) avec Pack et Blister Distribuciones Farmaceuticas SL et Mediterranean Healthcare Supply Network SL, concernant des ventilateurs acquis par le précédent gouvernement en 2020, afin de recouvrir des dépenses de l'ordre d'environ Rs 118,8 millions pour du matériel non livré, et d'éventuelles réclamations de dommages.

Institutions et partenariats

Le Conseil approuve la révision organisationnelle de la Mauritius Meat Authority, selon les recommandations d'un rapport d'audit, pour améliorer sa gestion. Des accords de coopération seront signés avec l'Inde en matière douanière et avec l'ITC pour aidInstitutions et partenariatser les PME à se conformer à la directive européenne sur la diligence raisonnable en droits humains et environnementaux.

Commerce international

Le Cabinet a accepté de signer un accord entre le International Trade Centre (ITC) et l'Economic Development Board (EDB) pour une assistance technique relative à la Directive CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) de l'Union européenne. Cette directive impose une diligence raisonnable en matière de droits humains et d'environnement pour les grandes entreprises, leurs filiales et leurs partenaires dans leurs chaînes de valeur. Maurice, en particulier les PME, devront se préparer à satisfaire ces exigences.

L'EDB s'est engagé avec l'ITC pour fournir une assistance technique afin d'évaluer le niveau de préparation des entreprises mauriciennes, dans le cadre du projet financé par l'UE, Global Public Goods: Providing Trade and Market Intelligence for Informed Trade Decisions ». L'aide couvrira notamment le renforcement des capacités de l'EDB sur le CS3D ; l'expérimentation d'un questionnaire d'auto-évaluation en ligne développé par l'ITC ; la collecte de données auprès des petites entreprises participantes ; analyse des écarts ; notes techniques et retours d'expérience ; et rapprochement des principaux défis et mesures de soutien.

Énergie solaire

Le Cabinet a approuvé le soutien du ministère de l'Énergie et des Services Publics et la signature d'un protocole préliminaire pour des achats afin de faciliter le déploiement solaire à grande échelle par le biais d'une demande agrégée, d'achats standardisés et d'un soutien financier et technique coordonné via la Plateforme SIDS (Small Island Developing States). Avantages pour Maurice : réduction des coûts via un e-procurement compétitif ; stabilité budgétaire et meilleure compétitivité des fournisseurs ; réduction de la dépendance au diesel ; contribution aux objectifs de développement durable et aux engagements climatiques ; renforcement des capacités par des outils et ressources ; amélioration de la planification énergétique fondée sur les données.

Projets éducatifs et internationaux

Un protocole d'accord entre l'Université de Maurice et l'Université de Pretoria (Afrique du Sud) est signé pour la formation, la recherche conjointe et l'échange académique. La mission de l'ARIPO sera organisée pour promouvoir la dématérialisation des dépôts de propriété intellectuelle.

Autres initiatives

La création d'un Comité du Fonds de Programme d'Emploi est approuvée, avec un président à temps partiel, pour soutenir le programme d'insertion professionnelle. Pour la Journée de la Terre 2026, sous le thème «Our Power, Our Planet», des ateliers, expositions, campagnes médiatiques et actions de recyclage dans les écoles sont prévus afin de sensibiliser à la qualité de l'air et à la gestion des déchets.