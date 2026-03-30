Ile Maurice: Préparer les jeunes aux métiers de demain

Dans un contexte où l'intelligence artificielle transforme rapidement les dynamiques du travail à l'échelle mondiale, une conférence gratuite consacrée à l'avenir de l'emploi à Maurice se tiendra ce samedi 28 mars 2026 à 11 heures au Vivea Business Park, dans le cadre du JobFair #18 - Mooove Forward, organisé par CareerHub.mu.

Placée sous le thème «AI & the Job Market in Mauritius: The future of work is changing», cette table ronde réunira trois intervenants issus des secteurs des ressources humaines, de la technologie et de l'éducation : Joanna Dorza, DRH de MyConnecting Maurice ; Julien Guillot-Sestier, cofondateur de Eqxia ; et Cyril Quintyn, cofondateur et Campus Director de Holberton School Mauritius.

Cette rencontre se veut avant tout ouverte, directe et pragmatique, avec pour objectif d'éclairer les participants sur les mutations en cours dans le monde professionnel. Les discussions porteront notamment sur l'évolution des pratiques de recrutement, les enjeux d'employabilité, les compétences d'avenir ainsi que les nouvelles approches de formation nécessaires pour répondre aux attentes du marché local.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à l'essor rapide de l'intelligence artificielle, les jeunes Mauriciens sont de plus en plus confrontés à des interrogations sur leur avenir professionnel. Cette conférence ambitionne ainsi de proposer des pistes concrètes pour mieux comprendre les transformations en cours et identifier les opportunités réelles disponibles à Maurice. Selon Cyril Quintyn, la présence autour de la même table d'un spécialiste des ressources humaines, d'un acteur du secteur technologique et d'un représentant du monde éducatif constitue une approche particulièrement pertinente pour offrir une vision globale de l'évolution du travail, des besoins de l'industrie et des stratégies de formation à privilégier pour rester compétitif.

L'échange sera suivi d'une séance de questions-réponses avec le public, permettant aux étudiants, jeunes diplômés et professionnels en reconversion d'interagir directement avec les intervenants.