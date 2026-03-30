Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - «Il est nécessaire que le gouvernement se recadre lui-même»

Ashok Subron : «Après réflexion, nous avons estimé qu'il était important de transmettre certains points au Premier ministre, également leader de l'Alliance du Changement. Face à trois éléments -- les 15 mois de l'Alliance du Changement au pouvoir, la situation géopolitique mondiale et la démission du vice-Premier Ministre -- il semble nécessaire de procéder à une réorientation de l'action gouvernementale vers une politique de gauche, soit sociale, écologique et solidaire. Il est nécessaire que le gouvernement se recadre lui-même», a-t-il déclaré.

Ashok Subron indique également que des préoccupations ont été exprimées concernant les prises de décisions de ces 15 derniers mois, jugées de plus en plus influencées et de manière disproportionnée par de grandes puissances et des lobbys économiques. Il a cité en exemple le projet de loi sur les pluies torrentielles qui devient autre chose que ce qui était prévu dans le manifeste électoral et dans les aspirations populaires, telles qu'annoncées l'année dernière lors de la fête du Travail.

Il ajoute que des inquiétudes ont aussi été soulevées concernant le processus d'élaboration du programme gouvernemental. Selon lui, certains documents montrent un élargissement du mandat du steering committee afin d'y intégrer des acteurs économiques non élus, représentant le grand capital, dans les discussions. La question des échos concernant la corruption et des profiteurs gravitant autour de l'État présents sous différents régimes a également été évoquée.

Rappels et propositions

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Pour une réorientation de l'Alliance du Changement vers une politique sociale, écologique et solidaire, Rezistans ek Alternativ propose une série de mesures plus ou moins immédiates.

Le mouvement rappelle notamment qu'un engagement avait été pris lors de l'accord électoral, prévoyant, dans les six premiers mois, un amendement constitutionnel afin de reconnaître le droit de chaque citoyen à être identifié comme Mauricien par le système électoral et à se porter candidat sans classification ethnique.

Sur le plan environnemental, le mouvement propose la mise en place d'une Just Transition Commission, avec une participation citoyenne, afin d'accompagner la transformation socio-écologique du pays face aux défis climatiques. Concernant le monde du travail, il préconise un amendement du Workers' Rights Act pour mieux protéger les employés en cas de pluies torrentielles, ainsi que l'instauration d'une semaine de travail de 40 heures afin de renforcer la cohésion familiale.

En matière de sécurité alimentaire, Rezistans ek Alternativ suggère le lancement d'un programme d'alimentation saine et gratuite dans les institutions publiques, tout en favorisant les circuits courts et en développant une flotte de pêche semi-industrielle en complément de la pêche artisanale.

Sur le plan social, le mouvement plaide pour l'élargissement du registre social, la mise en oeuvre de la réforme de la disability pension, ainsi qu'une réflexion sur la légalisation encadrée du cannabis à des fins médicales, récréatives et industrielles.

Face aux défis énergétiques, il propose le déploiement de panneaux solaires sur les bâtiments publics, accompagné de la création d'un fonds souverain destiné à financer la transition énergétique. Plusieurs mesures fiscales sont également avancées, dont une révision de la structure des prix des carburants, l'introduction de nouvelles taxes ciblées et la mise en place de mécanismes visant à encadrer les marges de profit.

«Il faut des actions et du temps»

Rezistans ek Alternativ insiste sur la nécessité de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, notamment à travers une meilleure déclaration des avoirs et l'adoption d'une Freedom of Information Act. Des mesures environnementales, comme le tri des déchets à la source et la protection des zones écologiquement sensibles, ainsi que des initiatives en matière de souveraineté technologique pour la surveillance des eaux territoriales, viennent compléter cette feuille de route.

Pour sa part, le junior minister à la Sécurité sociale, Kugan Parapen, a abordé la situation économique relevant que la population ressent fortement les effets d'une économie difficile. Il fait ressortir que les effets du conflit au Moyen-Orient viennent compliquer davantage la situation. Toutefois, dit-il, «dans cinq ans, lorsque l'on fera le bilan du gouvernement, on comparera les indicateurs économiques de la fin du mandat à ceux du début» et, afin que «ces indicateurs passent au vert, il faut des actions difficiles et courageuses, mais aussi du temps».

Par ailleurs, avec la préparation des propositions du prochain budget, considéré comme très important vu le contexte économique, Kugan Parapen insiste sur l'importance de résoudre rapidement l'incertitude politique du pays afin de retrouver une stabilité. «L'instabilité politique a-t-elle permis à chaque ministre de travailler sur son dossier comme il le fallait ?» s'interroge-t-il. Selon lui, le budget doit se traduire en actions concrètes, reflétant l'intention du gouvernement. Il estime aussi que le budget 2025-2026 permettra de voir si «la volonté de Rezistans ek Alternativ sur certains sujets se traduit dans une réalité gouvernementale. Nous suivons cela de près.»