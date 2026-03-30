Congo-Kinshasa: Le député Guy Mafuta appelle les médecins du Kasaï à suspendre leur mouvement de grève

Elu de la circonscription de Tshikapa, le député national Guy Mafuta Kabongo exhorte les médecins du Kasaï à suspendre leur mouvement de grève, déclenché pour réclamer sept mois de salaire impayés.

Il affirme avoir échangé avec la Direction de la paie, l'Ordonnateur délégué ainsi qu'avec la Banque centrale du Congo afin de comprendre l'origine du blocage et de trouver des solutions rapides.

Guy Mafuta assure que le salaire du mois de janvier est déjà disponible et sera payé « incessamment ».

Il précise également que le processus de paiement du dernier trimestre 2025 est en cours.

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" Nous avons eu une séance de travail avec le Directeur de la paie pour comprendre la source du problème. Ensuite, nous avons rencontré l'Ordonnateur. Après cela, nous sommes allés à la Banque centrale, où nous avons eu une séance de travail avec la direction de la trésorerie. C'est alors qu'on nous a présenté les documents attestant qu'il y avait eu un paiement de seulement 49 millions, couvrant uniquement deux territoires. Or, on ne pouvait pas payer ces deux territoires sans les trois autres, ainsi que la ville de Tshikapa. Nous sommes ensuite retournés vers l'OD, où nous avons découvert que lors du désengagement de la SOFIBANQUE, celle-ci avait renvoyé à la Banque centrale l'argent de la paie complémentaire du T4, c'est-à-dire les mois d'octobre, novembre et décembre. La Banque centrale a déjà envoyé l'argent du mois de janvier au niveau de l'ODT », a expliqué l'élu de Tshikapa.

Concernant le quatrième trimestre 2025, les fonds se trouvent toujours à la Banque centrale" ajoute Guy Mafuta Kabongo.

Il promet d'intervenir pour que l'instruction soit donnée à la BCC de transférer cette enveloppe à l'Ordonnateur principal, afin que les médecins soient enfin payés

Ce mouvement de grève a déjà provoqué une dégradation notable de la situation sanitaire dans la province du Kasaï.