Congo-Kinshasa: Projet Rocades - La commission d'expropriation sensibilise les riverains de Lutendele

La Commission gouvernementale chargée de l'expropriation a sensibilisé, samedi 28 mars à Kinshasa, les personnes affectées par le projet de la rocade Sud-Ouest, sur l'axe Lutendele - Terminus Mbudi, dans la commune de Mont-Ngafula.

Cette initiative vise à mobiliser les communautés locales et à les engager sur les enjeux liés à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vue de l'achèvement de ce projet routier stratégique.

La rencontre a réuni divers experts issus de structures et services concernés, ainsi que des membres de la Commission interministérielle chargée de la matérialisation du projet.

L'objectif principal était de clarifier les sites impactés et d'expliquer le processus d'indemnisation.

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Au cours de cette séance, les riverains de Lutendele et Mbudi ont exprimé leur souhait de voir l'État respecter ses engagements, particulièrement en ce qui concerne le paiement des indemnisations, qu'ils souhaitent voir traité de manière amiable.

Cette réunion a permis aux participants de formuler leurs préoccupations et de poser des questions, favorisant un dialogue constructif, essentiel pour garantir la transparence du processus et renforcer la confiance entre les autorités et les citoyens.

Il y a trois semaines, la Commission interministérielle en charge de l'expropriation dans le cadre du Projet des Rocades avait déjà entamé une campagne de sensibilisation auprès des habitants de l'avenue Ndjoku, dans la commune de Kimbanseke.