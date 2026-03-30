Congo-Kinshasa: Mondial 2026/Barrages intercontinentaux - RDC-Jamaïque, un duel aux allures culturelles

Les Léopards de la RDC jouent leur destin mardi 31 mars face aux Reggae Boyz de la Jamaïque, dans le cadre de la finale des barrages intercontinentaux qualificatifs pour la Coupe du monde de football 2026.

A quelques jours de cette explication, ces deux nations semblent être proches sur le plan culturel.

Elles sont appelées à se disputer une place pour la phase finale de la Coupe du Monde.

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Au-delà de ses nombreuses ressources minières, de la richesse de son sol et de sa diversité culturelle, la RDC est également reconnue comme une terre de musique, notamment grâce à la rumba.

Ce genre musical, qui berce les générations depuis de longues années, s'impose comme une véritable identité culturelle congolaise.

A ce rythme est venu s'ajouter le ndombolo, consolidant davantage la richesse musicale du pays. De Wendo Kolosoy à Grand Kallé, en passant par Rochereau et bien d'autres, la RDC s'impose comme un véritable fer de lance de la musique africaine.

De l'autre côté, la Jamaïque s'est fait connaître à travers le monde grâce à sa musique, en particulier le reggae, popularisé par le légendaire Bob Marley.

Ce rythme a non seulement marqué l'histoire musicale mondiale, mais a également contribué à diffuser le style et la culture rastafari. Deux pays, deux nations, mais une même puissance culturelle.

Sur le plan sportif, les deux équipes s'affrontent dans une finale historique avec, à la clé, une qualification pour la Coupe du monde. Si leurs identités musicales diffèrent, leurs styles de jeu aussi. Les Jamaïcains privilégient un jeu offensif, s'appuyant sur des latéraux rapides, puissants et techniques. La RDC, quant à elle, adopte une approche plus stratégique : laisser l'adversaire jouer pour mieux le contrer, en misant sur la vitesse de ses attaquants.

Les deux sélectionneurs devront donc aligner leurs meilleurs éléments, de véritables gladiateurs, au regard de l'enjeu de cette rencontre.

Si la musique constitue un dénominateur commun entre ces deux nations, sur le terrain, seule compteront l'envie et la détermination de s'imposer pour décrocher une place en phase finale de la Coupe du monde.