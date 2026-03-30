Cote d'Ivoire: Crise du logement en Côte d'Ivoire - Des opérateurs économiques réfléchissent à des solutions durables

Acteur majeur dans le secteur de l'immobilier, Nhood Côte d'Ivoire (filiale du groupe Auchan) a organisé sa traditionnelle soirée en l'honneur de ses parties prenantes. C'était le 25 mars 2026, à Abidjan-Cocody.

Cet événement a rassemblé des opérateurs économiques, des collaborateurs et des acteurs institutionnels. « C'est une soirée dédiée à tous ceux qui nous accompagnent dans notre développement depuis notre arrivée en 2002, marquée par des partenariats stratégiques, comme celui avec H&A Properties, conclu en 2025. Une manière de renouveler notre confiance en nos collaborateurs et en nos partenaires, ce qui a permis au groupe, en quatre ans, de se déployer partout dans le pays et d'avoir un ancrage local », explique Stanislas Rhomer, directeur général de Nhood Côte d'Ivoire.

Selon lui, l'entreprise met un point d'honneur sur deux activités : le property management et la transaction immobilière, en plus de ses métiers traditionnels comme l'asset management et le project management. Elle met également l'accent sur des projets sécurisés, certifiés et respectueux de l'environnement.

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Stanislas Rhomer a salué les efforts de l'État de Côte d'Ivoire, notamment en matière de modernisation du cadastre et de sécurisation des titres fonciers. « Au niveau rural, il y a quelques difficultés, mais elles se résolvent rapidement », confie-t-il.

Malgré la pression foncière liée à l'inadéquation entre l'offre et la demande de logements, « il y a une forte demande de la population pour accéder à un logement, et cela pourrait s'accroître au fil des années dans le cadre d'une dynamique urbaine d'une ville qui compte aujourd'hui près de six millions d'habitants », a-t-il soutenu.

Face à cette situation, la question se pose de savoir comment sélectionner des terrains en périphérie du Grand Abidjan ou même dans le centre-ville pour répondre aux besoins de la population ivoirienne en quête de logements. L'autre défi concerne le facility management, c'est-à-dire la capacité à garantir dans le temps la maintenance des bâtiments. Le financement des projets immobiliers constitue également un enjeu majeur.

Pour apporter des solutions concrètes à toutes ces préoccupations, le groupe prévoit de lancer à court terme un projet d'appartements abordables à Grand-Bassam et, à long terme, des programmes à vocation économique et sociale destinés à la classe moyenne ivoirienne, tout en garantissant des habitations de très haut standing.

Pour Stéphane Leverger, secrétaire général Afrique du groupe, « il n'y a pas de belles histoires sans une belle équipe et sans de belles rencontres », raison pour laquelle il a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui sont engagés dans cette aventure.

Antoine Grolin, président de Nhood, a, quant à lui, félicité les équipes locales pour le travail abattu en si peu de temps, tout en remerciant les partenaires pour leur adhésion à la vision du groupe, à savoir la croissance et la structuration du marché immobilier en Côte d'Ivoire.