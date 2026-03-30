Cote d'Ivoire: Changement climatique - Des journalistes outillés pour mieux couvrir les solutions fondées sur la nature

Dans le cadre de la transition écologique et de la prise en compte du genre dans la lutte contre le changement climatique, 22 journalistes de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle ont pris part, les mercredi 25 et jeudi 26 mars 2026, à une session de renforcement des capacités sur les « Solutions fondées sur la nature (Sfn) », à Abidjan-Cocody Angré.

Objectif : renforcer la compréhension des journalistes et des acteurs clés sur cette approche innovante en matière de restauration des écosystèmes, dans le cadre du projet « Dialogue vert ».

Les organisateurs entendaient ainsi améliorer la qualité du traitement médiatique des questions environnementales, tout en favorisant une meilleure implication des femmes dans les prises de décision et une sensibilisation accrue des populations aux problématiques environnementales et de genre.

À l'ouverture de la session, Sarah Lajoie Flyng, directrice pays de l'Entraide universitaire mondiale du Canada (Eumc) en Côte d'Ivoire, a souligné la portée stratégique de cet atelier. « Il vise à renforcer les capacités des acteurs à mieux s'exprimer sur les enjeux climatiques et les Solutions fondées sur la nature (Sfn) », a-t-elle indiqué, précisant que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet régional d'adaptation climatique basé sur la nature.

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Pour elle, la mobilisation des médias constitue un levier essentiel pour améliorer la compréhension du concept de Sfn, valoriser les résultats obtenus sur les projets et renforcer la compréhension des initiatives auprès des communautés locales bénéficiaires desdits projets. « Votre implication est déterminante pour transformer ce concept en actions concrètes au profit des populations », a-t-elle lancé à l'endroit des journalistes.

Elle a précisé que les initiatives de l'Eumc sont prises en conformité avec les priorités du gouvernement ivoirien définies dans le Plan national de développement (Pnd 2026-2030). Elle a terminé en remerciant toutes les parties prenantes qui oeuvrent à l'aboutissement des actions de son institution, non sans préciser que la session de formation est le fruit d'une collaboration entre l'Ong ClimatGenre&Art et le Réseau des femmes journalistes et des professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire (ReFjpci).

Adelphe Doua, coordinateur national du projet d'adaptation climatique fondée sur la nature dans les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest, a indiqué que leurs initiatives ont permis de restaurer 13 000 ha de forêts dans les trois pays d'intervention (Guinée, Ghana et Côte d'Ivoire), dont 6 700 ha en Côte d'Ivoire.

À l'en croire, Affaires mondiales Canada, le principal bailleur, a dégagé une enveloppe de 1 300 000 dollars canadiens (un peu plus de 533 millions de Fcfa) à l'intention des femmes, pour aider à améliorer l'entrepreneuriat vert et renforcer l'adoption des Sfn dans les zones d'intervention.

Pour Victoire Aby-Say, présidente de l'Ong ClimatGenre&Art, cheville ouvrière de la formation, le rôle des médias est déterminant dans la suite des projets. « Nous souhaitons une mise en réseau des journalistes qui maîtrisent les concepts liés aux Sfn et aux défis environnementaux, afin de produire des contenus pertinents, accessibles et mobilisateurs pour les communautés locales », a-t-elle indiqué.

L'atelier a consisté en cinq grandes communications animées par Sarah Lajoie Flyng, directrice pays de l'Eumc ; Marie-Laure Zakry, journaliste-enseignante à l'Istc Polytechnique (Institut des sciences et techniques de la communication) ; Kassoum Tuo, conseiller en planification climatique à l'Eumc ; Divine Fulutuni Alinyir, coordinatrice technique régionale à l'Eumc, et Patience Akwen Nambo, directrice du projet d'adaptation climatique basée sur la nature dans les forêts d'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée).