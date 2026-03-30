Cote d'Ivoire: JCI Women's day 6 - Nabou Fall invite les femmes à repousser leurs propres limites

Le vendredi 27 mars 2026, à Abidjan-Cocody, la Jeune Chambre internationale (Jci) Abidjan Soleil a organisé la 6e édition du Women's Day. La rencontre a réuni des femmes autour du thème « Capacités féminines, forces multiples : de la vision à l'impact », avec pour objectif de renforcer leur leadership et leur influence dans la société.

Dans une salle vibrante d'énergie et d'ambition, les mots de motivation de Nabou Fall ont résonné comme un électrochoc. Marraine et conférencière, Nabou Fall, Ceo de Nfa Group, a livré un message sans détour, recentrant le débat sur l'essentiel... l'influence.

D'entrée, elle brise un mythe tenace. « Il ne suffit pas d'être compétente », lance-t-elle. Car selon elle, le monde professionnel ne récompense pas toujours les plus méritantes, mais les plus visibles. « Votre travail ne parle pas pour vous si vous ne le faites pas parler », insiste-t-elle, appelant les femmes à sortir de l'ombre et à revendiquer leurs réalisations.

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Pour Nabou Fall, le véritable problème n'est pas le manque de capacités, mais l'absence de structuration. Relationnelles, intuitives, empathiques et opérationnelles, les femmes cumulent des atouts, souvent dispersés. « Une puissance non structurée est invisible », martèle-t-elle, invitant chacune à organiser ses compétences pour en faire un levier d'impact.

Autre frein identifié : l'autocensure. « Le plafond de verre est dans nos têtes », affirme-t-elle, dénonçant une éducation qui pousse les femmes à se minimiser. Elle exhorte à l'audace, c'est-à-dire à postuler sans attendre la perfection, à assumer les compliments et à oser prendre la parole. « Vous n'avez pas besoin de permission pour exister », tranche-t-elle.

Son message tourne autour de trois piliers : lisibilité, crédibilité, influence. « Quand vous devenez visible, vous devenez crédible. Et quand vous êtes crédible, vous êtes appelée à la table des décisions », explique-t-elle, rappelant que les femmes brillantes ne manquent pas, mais qu'elles restent sous-représentées dans les sphères décisionnelles.

En écho, le panel, composé de Madina Tall, directrice générale de PI Côte d'Ivoire ; de Dr Flora Niagne, polyglotte et directrice générale d'Éclair Consulting ; et de Yolande Bogui, cinéaste, actrice de cinéma et directrice générale d'Emmaüs Production, a partagé des parcours inspirants, illustrant concrètement cette montée en puissance féminine.

La présidente exécutive de la Jci Abidjan Soleil, Fabienne N'Dri, souligne l'objectif de l'initiative : « offrir aux femmes des modèles, des réseaux et la confiance nécessaire pour impacter leur environnement », avant d'annoncer la poursuite d'actions orientées vers le mentorat et le leadership.

Un élan qui devrait trouver un nouveau souffle lors de la célébration des cinq ans de la Jci Abidjan Soleil, prévue en août ou septembre prochain, avec la promesse de consolider davantage son impact dans la société ivoirienne.