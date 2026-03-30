Maroc: Involys - Le résultat net progresse à 100.000 dirhams en 2025

28 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Involys a affiché un résultat net de 100.000 dirhams au titre de l'année 2025, contre -100.000 dirhams en 2024.

"Les comptes de 2025 dégagent un résultat d'exploitation de 300.000 dirhams et un résultat net de 100.000 dirhams, contre respectivement 1,7 million de dirhams (MDH) et -100.000 dirhams en 2024", indique la société dans un communiqué financier.

Par ailleurs, le Chiffre d'Affaires (CA) au titre de l'exercice 2025 s'est établi à 37,4 MDH en diminution de 0,2% par rapport à l'année précédente, fait savoir la même source.

En effet, le total produits a baissé de 2% par rapport à l'exercice 2024 pour s'établir à 49 MDH.

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De leur côté, les charges d'exploitation ont enregistré une progression de 2% par rapport à l'exercice précédent, avec un montant de 46,4 MDH. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation de la provision pour créances clients par rapport à l'année précédente.

Concernant l'investissement en recherche et développement, il a baissé de 13% par rapport à l'exercice précédent avec 8,2 MDH, tout en restant conséquent à un niveau de 22% du CA 2025.

S'agissant des perspectives, Involys aborde l'année 2026 avec une vigilance accrue en privilégiant la diversification de sa base Client et le renforcement de son dispositif de gestion des risques.

Parallèlement, la société maintient ses actions de développement dans une discipline financière rigoureuse, afin de préserver ses équilibres et de soutenir sa position sur le marché, conclut le communiqué.

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