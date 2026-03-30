Maroc: Lesieur Cristal - Un RNPG consolidé de 8 MDH en 2025

28 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le résultat net part du groupe (RNPG) consolidé de Lesieur Cristal s'est établi à 8 millions de dirhams (MDH) en 2025, contre 24 MDH une année auparavant.

S'agissant du chiffre d'affaires consolidé, il s'est situé à 5,37 milliards de dirhams, en recul de 1% comparativement à 2024, indique Lesieur Cristal dans un communiqué financier.

Pour sa part, l'EBITDA a perdu 39% à 287 MDH, tandis que le résultat d'exploitation est ressorti à 99 MDH à fin 2025, en baisse de 70% en un an.

En matière de perspectives, Lesieur Cristal poursuivra ses initiatives visant à renforcer sa compétitivité, soutenir l'innovation produits et consolider ses positions commerciales, souligne le communiqué.

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