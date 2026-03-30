Maroc: Maghrebail améliore son résultat net de 9,3% en 2025

Le résultat net de la Société Maghrébine de Crédit-bail, Maghrebail, s'est situé à 148,19 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2025, en augmentation de 9,3% par rapport à la même période un an auparavant.

Concernant le chiffre d'affaires, il s'est élevé à 4,44 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 7,7% par rapport à 2024, indique la société dans un communiqué.

Pour leur part, les dotations nettes aux provisions pour créances en souffrances, au titre de l'exercice 2025, se sont établies à 74,1 MDH contre 76,5 MDH une année auparavant, fait savoir la même source.

Par ailleurs, le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions a été de 87,43% à fin décembre 2025.