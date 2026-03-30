Maroc: Cash Plus - Hausse du RNPG de 23% à 242 MDH en 2025

28 Mars 2026
Libération (Casablanca)
Par Avec MAP

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Cash Plus s'est établi à 242 millions de dirhams (MDH) en 2025, en progression de 23% par rapport à 196 MDH en 2024.

Concernant le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé, il a atteint 863 MDH au titre de l'exercice 2025, en hausse de 14%, reflétant principalement la dynamique soutenue des commissions consolidées, qui s'élèvent à 1,21 milliard de dirhams (MMDH), en progression de 15%, indique la société dans un communiqué publié à l'issue de son Conseil d'Administration.

Pour sa part, le résultat d'exploitation a progressé de 19% à 450 MDH, avec une marge d'exploitation en hausse de 2,4 points à 52,1%, confirmant la qualité de la performance opérationnelle du Groupe. Le volume global traité, toutes activités confondues, a dépassé pour la première fois le seuil de 130 milliards de dirhams, en hausse de 13%.

S'agissant des indicateurs sociaux, le résultat net social ressort à 251 MDH, en hausse de 15% par rapport à 2024.

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L'exercice 2025 a également été marqué par l'introduction en Bourse de Casablanca, réalisée le 8 décembre 2025 pour un montant de 750 MDH, ainsi que par le lancement opérationnel du partenariat avec PayPal, une première en Afrique du Nord.

Le Conseil d'Administration envisage de proposer à l'Assemblée Générale un dividende par action de 9,73 dirhams au titre de l'exercice 2025.

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