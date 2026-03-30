Congo-Brazzaville: Et pourtant le travail arrange...

billet

Nombreuses personnes acceptent bel et bien les avantages du travail car, un homme sans travail est comme un arbre sans racines qui lui permettent de puiser dans le sol les valeurs nutritives.

Pour autant, il y a des esprits malins qui trouvent toujours le moyen de saboter le travail en faisant le contraire, volant ou détournant tout ce qui est matériel de service.

En réalité, c'est ce comportement qui cause du tort au bon fonctionnement des administrations en général. Il est quand même inconcevable de voir qu'au moment où les agents de telle ou telle structure entrepreneuriale productrice de services croupissent dans la misère, des sanctions ne puissent pas arrêter net de tels agissements inhumains. Où sont passées les lois et règlements administratifs que sont à la fois, la mise à pied, le renvoi, et autres?

Si aujourd'hui certaines administrations ont fait faillite, c'est à cause de ces agissements qui sont des freins à l'évolution socio-économique et socio financière. Pourquoi alors scier la branche qui soutient et supporte tout le monde?

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Le travail assure l'indépendance, a-t-on appris car qui sabote le boulot par les détournements ou des actes inadmissibles gaspille non seulement sa propre projection vitale mais aussi et surtout celle d'autrui. La poésie de Victor Hugo en dit long. Chaque doigt de la main doit faire son petit métier.

Et c'est en réalité l'articulation de ces petits métiers qui fait que tous les doigts en tirent la substance essentielle pour se réaliser. Et si l'on transpose cela dans la vie sociale, on se rendra bien compte que les cinq doigts ce sont bien le personnel d'une telle ou telle administration qui est appelé à exercer son petit boulot sans tricherie sociale décriée par tous.

Ainsi donc, la gabegie, le vol, le détournement, le sabotage, l'indiscipline sont des maux à bannir dans toute collectivité des hommes quelle qu'elle soit.

Les gaspilleurs sociaux sont avec nous et ont toujours eu des ruses appropriées pour tromper la vigilance de ceux qui les entourent. Aucune structure sociale ne peut évoluer sans ordre.

Cessons tous avec des sales agissements dans des services car ils causent du tort à tous.

A bon entendeur, salut.