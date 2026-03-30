Le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a présidé ce samedi 28 mars la cérémonie d'ouverture du centenaire de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, une figure majeure de la spiritualité et de la pensée contemporaine au Sénégal.

Dans son allocution, le Président E Malick Ndiaye a salué la dimension profondément spirituelle du guide religieux, qu'il a présentée comme une source intarissable d'inspiration pour les générations présentes et futures.

Il a souligné que l'oeuvre de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, marquée par une élévation spirituelle exceptionnelle, continue d'éclairer les consciences et d'orienter la société vers des valeurs de paix, de justice et de droiture.

Centenaire d'Al Maktoum : El Malick Ndiaye met en lumière une figure de paix et de justiceLe président de l'institution parlementaire a également insisté sur la richesse humaine du marabout, évoquant la profondeur de sa pensée, à la fois libre et audacieuse. Selon lui, cette intelligence remarquable lui a permis de transcender les clivages et de porter une vision ouverte et rassembleuse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Qualifié d'« orateur d'exception » et de « penseur libre », Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy a su, d'après El Malick Ndiaye, défendre une parole forte, engagée et lucide sur les grands enjeux de son époque.

Son engagement, à la fois spirituel et politique, s'inscrivait dans une vision assumée, fondée sur le courage, la dignité ainsi qu'un attachement indéfectible à la vérité et à la justice.

À travers ses prises de position, il incarnait une voie singulière où la foi éclaire l'engagement citoyen et nourrit la responsabilité sociale. Pour le Président de l'Assemblée nationale, cet héritage demeure d'une brûlante actualité dans un contexte mondial en quête de repères.