Les Lions du Sénégal, doubles champions d'Afrique, ont offert une parade royale devant près de 80.000 spectateurs acquis à leur cause, transformant cette rencontre amicale face au Pérou en véritable démonstration symbolique.

Au Stade de France, la scène avait des allures de réponse grandeur nature. Une réponse en musique, en ferveur et surtout en légitimité. Portés par les notes envoûtantes de Youssou Ndour, les joueurs ont fait le tour du stade, trophée en main, multipliant selfies et instants de communion avec un public conquis. Une image forte, presque un plaidoyer vivant, au moment où se joue en coulisses une bataille juridique devant le Tribunal arbitral du sport.

La star planétaire Youssou Ndour soulève le trophée à ParisCar pendant que certains s'activent dans les bureaux feutrés de la Confédération africaine de football pour réécrire l'histoire, sur le terrain, la réalité reste implacable. Le Sénégal est champion d'Afrique. Et il le montre, sans trembler, sans détour.

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La présence presque anecdotique d'un commissaire de justice dépêché pour constater les faits n'aura rien changé à l'évidence : les Lions ont paradé avec leur trophée, libres et fiers. Une scène qui tranche avec certaines manoeuvres en coulisses, où l'on tente davantage de sauver les apparences que de défendre l'équité sportive.

Ironie du sort, pendant que la CAF republie les images du sacre pour tenter d'apaiser la controverse, le Sénégal écrit, lui, sa propre histoire. Sur le terrain, face au monde. Une vérité que ni les procédures ni les débats ne peuvent effacer : le titre s'est conquis pelouse après pelouse en terre marocaine. Et cette narration se poursuivra lors du choc à venir contre les Équipe de France de football en Coupe du monde de football 2026, avec en toile de fond un parfum de revanche, près d'un quart de siècle après l'affront de Coupe du monde de football 2002 à Séoul. Une nouvelle page à écrire, là où tout se décide vraiment : sur le terrain.

Le onze des Lions contre le Pérou : Mory Diaw, - Moussa Niakhté, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Krépin Diatta - Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Lamine Camara - Ibrahima Mbaye, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson Coach: Pape Thiaw