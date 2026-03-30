Congo-Kinshasa: Tshopo - Alerte à une escroquerie visant les victimes de guerre, le FRIVAO met en garde

Le Fonds de Réparation et d'Indemnisation des Victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC (FRIVAO) alerte sur une vaste campagne d'escroquerie ciblant les victimes de guerre dans la province de la Tshopo, Vendredi 27 mars, le président du Conseil d'ddministration par intérim, Dismas Kitenge Senga, a tiré la sonnette d'alarme face à des individus se faisant passer pour des intermédiaires proches de la société civile.

Un mode opératoire bien organisé

Selon les informations recueillies, les auteurs de ces actes exigent des sommes allant de 5 000 à 30 000 francs congolais.

Deux motifs sont avancés pour justifier ces frais illégaux :

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L'organisation de l'accueil du PCA intérimaire lors de son arrivée à Kisangani.

La délivrance de « nouvelles fiches d'identification », présentées comme obligatoires pour accéder aux futures indemnités.

Une pratique que le FRIVAO qualifie de manoeuvre frauduleuse.

Le FRIVAO dénonce et met en garde

Dismas Kitenge Senga a formellement démenti toute implication dans ces opérations, dénonçant l'existence d'un « réseau de malfrats » actif dans la région. Il appelle les victimes à la vigilance et à ne verser aucune somme d'argent à ces individus.

Les autorités compétentes ont été saisies afin d'identifier et de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces extorsions.

Le FRIVAO rappelle que le processus d'indemnisation repose sur des principes de transparence, de justice et de redevabilité.

La société civile insiste également sur la nécessité de protéger la dignité des victimes de guerre, appelant la population à signaler tout comportement suspect afin de prévenir d'éventuels abus.