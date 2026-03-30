Congo-Kinshasa: 3 millions USD débloqués pour les arriérés de salaire à la MIBA, les agents contestent un paiement partiel

28 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 3 millions de dollars américains pour le paiement partiel des arriérés de salaires des agents de la MIBA, basée à Mbuji-Mayi au Kasaï-Oriental.

Cette somme, versée jeudi 26 mars, couvre trois mois de rémunération, alors que les travailleurs réclament le paiement de huit mois récents, dans un contexte marqué par des arriérés bien plus importants accumulés au fil des années, soit 16 ans et 8 mois.

Un paiement partiel qui divise

Selon des sources proches de l'entreprise, les fonds ont été transférés sur le compte de la MIBA à la BGFI Bank, sur instruction du Gouvernement.

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Mais cette décision est loin de faire l'unanimité. Plusieurs agents jugent ce paiement insuffisant, au regard de plus de 200 mois d'arriérés cumulés. Certains envisagent même de refuser de percevoir ces trois mois, estimant que la mesure ne répond pas à l'ampleur de leurs revendications.

Une réunion syndicale attendue

Face à la contestation, le bureau national syndical a annoncé la tenue prochaine d'une réunion pour se prononcer sur l'attitude à adopter vis-à-vis de ce paiement partiel.

Les discussions devraient déterminer si les agents acceptent ou rejettent cette première tranche de règlement.

Depuis plusieurs semaines, les travailleurs de la MIBA multiplient les actions de protestation : marches, sit-in et rassemblements pour exiger le paiement intégral de leurs salaires.

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