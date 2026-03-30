Congo-Kinshasa: Changement climatique - A Beni, la jeunesse réfléchit et agit avec les femmes

Plus d'une centaine de jeunes réunis autour d'un même objectif : agir pour la planète. A Beni, l'Université Chrétienne Bilingue du Congo a accueilli, le 21 mars dernier, une conférence scientifique consacrée au rôle des jeunes et des femmes dans la lutte contre le changement climatique.

Organisée par Kwetu Nature en collaboration avec Hands For Help, cette rencontre a mis l'accent sur un levier souvent sous-estimé : le droit et l'autonomisation des femmes et des filles comme outils de résilience climatique.

Durant les échanges, experts, étudiants et acteurs de la société civile ont tenté de rapprocher les enjeux globaux du vécu local. Les interventions ont permis de mieux comprendre les causes du réchauffement climatique, mais surtout ses effets concrets dans la région. Un message s'est rapidement imposé : la lutte contre le dérèglement climatique commence par des actions simples, mais durables.

Au coeur des discussions, le rôle des femmes a été largement mis en avant. Actrices clés dans la gestion des ressources naturelles, elles sont aussi porteuses de solutions, notamment à travers des pratiques respectueuses de l'environnement. Réduction de l'usage des énergies fossiles, promotion d'alternatives durables, gestion des déchets : autant d'actions qui peuvent être renforcées par leur implication.

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Les jeunes, eux aussi, sont appelés à jouer un rôle moteur. Sensibilisation des communautés, innovation, engagement local... plusieurs participants ont insisté sur la nécessité de passer de la parole à l'action, en développant des initiatives concrètes comme l'agroécologie ou les énergies renouvelables.

Au-delà des discours, cette conférence marque le début d'une dynamique. Les organisateurs annoncent déjà la poursuite des activités de sensibilisation dans les écoles de la région, avec l'ambition de toucher un public encore plus large.

A Beni, une chose est claire : face au défi climatique, la jeunesse et les femmes ne veulent plus rester spectatrices. Elles entendent désormais faire partie de la solution. Tout ceci est à suivre dans ce Magazine 100% jeunes./sites/default/files/2026-03/270326-p-f-100jeunesgraceamzati-00_web.mp3