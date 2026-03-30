Afrique de l'Est: L'Éthiopie progresse grâce à son fort potentiel en énergies renouvelables, selon le PNUD.

Addis-Abeba — Portée par ses réformes économiques, ses vastes ressources en énergies renouvelables et ses initiatives écologiques, Éthiopie s'inscrit résolument sur la voie du développement, a affirmé Ali Zafar, conseiller économique du Programme des Nations Unies pour le développement en Éthiopie.

Produisant plus de 90 % de son électricité à partir de sources renouvelables -- principalement l'hydroélectricité -- le pays renforce actuellement ses capacités énergétiques à travers d'importants projets d'infrastructure.

Ces efforts visent à soutenir l'industrialisation, accroître les exportations régionales d'électricité et atteindre les objectifs nationaux de développement.

Dans un entretien accordé à ENA, Ali Zafar a souligné les avancées significatives enregistrées sous l'impulsion du gouvernement actuel, mettant en avant les réformes macroéconomiques engagées, la baisse de l'inflation et le niveau jugé satisfaisant des réserves.

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Il a également indiqué que les performances des secteurs de l'or et du café ont contribué à renforcer les réserves en devises du pays.

Selon lui, Éthiopie dispose d'atouts majeurs : une position géographique stratégique, un vaste marché et un environnement propice aux investissements, soutenu par une politique gouvernementale favorable aux investisseurs.

Le conseiller a par ailleurs salué les efforts du ministère du Plan ainsi que de la Commission éthiopienne des investissements pour promouvoir activement les opportunités économiques.

Il a aussi mis en avant l'engagement fort du gouvernement en faveur d'une croissance verte, reposant sur le développement des énergies renouvelables.

L'Éthiopie figure ainsi parmi les pays les plus écologiques, avec un mix énergétique dominé par l'hydroélectricité, complété par l'éolien, la géothermie et le solaire, sans recours au charbon.

Ali Zafar a également estimé que la stratégie adoptée face aux crises mondiales -- notamment en matière de gestion énergétique et de protection des consommateurs -- était appropriée, citant en exemple le maintien des subventions sur les carburants.

Il a encouragé d'autres pays à s'inspirer du modèle éthiopien en matière de développement durable, soulignant les avantages environnementaux des énergies propres par rapport aux combustibles fossiles.

Enfin, il a réaffirmé le rôle du Programme des Nations Unies pour le développement en tant que partenaire clé du gouvernement, notamment dans les domaines de la finance verte et des politiques macroéconomiques, à travers un appui stratégique et une collaboration étroite.