Afrique de l'Est: La formation en codage accélère l'innovation numérique en Éthiopie.

Addis-Abeba — Le ministre d'État au Travail et aux Compétences, Solomon Soka, a affirmé que le programme Ethio-Coders contribue à renforcer la compétitivité internationale du pays en stimulant l'entrepreneuriat numérique et les capacités d'innovation.

L'initiative « Cinq millions de codeurs éthiopiens », portée par le Premier ministre Abiy Ahmed, ambitionne d'offrir aux citoyens -- en particulier aux jeunes -- les moyens de développer leurs compétences et de mieux s'intégrer dans l'économie numérique mondiale.

Au-delà de la simple acquisition de compétences, ce programme vise à soutenir durablement la transformation numérique et la croissance sectorielle en Éthiopie.

Dans ce contexte, de nombreux citoyens à travers le pays rejoignent l'initiative, participant activement à la stratégie nationale de développement numérique tout en améliorant leurs perspectives professionnelles.

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S'exprimant auprès d'ENA, Solomon Soka a souligné que cette formation permet d'acquérir des compétences numériques essentielles, favorisant à la fois la productivité et l'adaptation aux modes de vie modernes.

Il a également mis en avant le rôle clé du programme dans l'accompagnement des jeunes talents, leur permettant d'évoluer des connaissances de base vers des innovations technologiques avancées.

Selon lui, ces avancées sont déterminantes pour accompagner la transition du pays vers une économie fondée sur le savoir et pour renforcer sa compétitivité à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, le programme favorise l'intégration des technologies numériques dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, l'agriculture, l'industrie et le tourisme.

Le directeur des TIC de l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle, Federal Technical and Vocational Training Institute, Naol Anbese, a indiqué que l'établissement encourage activement la participation des étudiants et du personnel à cette initiative.

Il a invité les citoyens à exploiter pleinement les opportunités offertes par Ethio-Coders, soulignant son importance dans le développement de compétences complémentaires.

De son côté, l'expert en TIC Tiru Melkam a mis en avant la flexibilité du programme, estimant qu'il peut améliorer l'efficacité professionnelle dans divers domaines d'activité.