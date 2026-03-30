Afrique de l'Est: Des experts appellent à une couverture médiatique impartiale des 7e élections générales en Éthiopie.

Addis-Abeba — Des spécialistes et professionnels des médias ont invité les organes de presse à jouer un rôle clé lors des prochaines élections générales en Éthiopie, en assurant un accès équitable et équilibré à l'information pour l'ensemble des partis politiques en compétition.

Selon les experts interrogés par l'ENA, une couverture médiatique juste est indispensable pour permettre aux formations politiques de présenter leurs programmes et leurs visions sans partialité.

La National Election Board of Ethiopia poursuit activement les préparatifs des 7e élections générales, prévues le 1er juin 2026.

Plusieurs partis ont déjà enregistré leurs candidats, tandis que la Commission a dévoilé leurs symboles et lancé des formations à destination des agents électoraux.

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Parallèlement, le processus d'inscription des électeurs se déroule actuellement, à la fois de manière numérique et manuelle.

Le professeur Brook Hailu, universitaire, diplomate et analyste des médias, a souligné que les institutions médiatiques jouent un rôle irremplaçable dans la crédibilité et le bon déroulement des élections. Selon lui, elles contribuent directement au renforcement des pratiques démocratiques.

Il a insisté sur la nécessité pour les médias de créer des espaces permettant aux partis de présenter leurs programmes sociaux, économiques et politiques, afin d'aider les électeurs à faire des choix éclairés.

De son côté, le journaliste Tibebu Belete a mis l'accent sur l'importance de renforcer les compétences des reporters à travers des formations spécialisées en couverture électorale, estimant qu'une information précise et responsable repose sur des journalistes bien formés.

Il a également rappelé que la couverture médiatique doit respecter à la fois les lignes éditoriales des institutions et les normes professionnelles.

Par ailleurs, Anteneh Getachew, chercheur principal à l'Institut des affaires étrangères, a souligné l'importance pour les journalistes de maîtriser le cadre juridique électoral.

Selon lui, une bonne connaissance des lois, des proclamations et des amendements électoraux, ainsi que des rôles des différentes parties prenantes -- Commission électorale, électeurs, partis politiques et organisations de la société civile -- est essentielle pour garantir une couverture rigoureuse.

Il a enfin insisté sur la nécessité pour les professionnels des médias de bien comprendre les politiques nationales, notamment la Constitution, afin d'assurer un traitement responsable et précis du processus électoral.