Afrique de l'Est: Des experts appellent à une couverture médiatique impartiale des 7e élections générales en Éthiopie.

28 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Des spécialistes et professionnels des médias ont invité les organes de presse à jouer un rôle clé lors des prochaines élections générales en Éthiopie, en assurant un accès équitable et équilibré à l'information pour l'ensemble des partis politiques en compétition.

Selon les experts interrogés par l'ENA, une couverture médiatique juste est indispensable pour permettre aux formations politiques de présenter leurs programmes et leurs visions sans partialité.

La National Election Board of Ethiopia poursuit activement les préparatifs des 7e élections générales, prévues le 1er juin 2026.

Plusieurs partis ont déjà enregistré leurs candidats, tandis que la Commission a dévoilé leurs symboles et lancé des formations à destination des agents électoraux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, le processus d'inscription des électeurs se déroule actuellement, à la fois de manière numérique et manuelle.

Le professeur Brook Hailu, universitaire, diplomate et analyste des médias, a souligné que les institutions médiatiques jouent un rôle irremplaçable dans la crédibilité et le bon déroulement des élections. Selon lui, elles contribuent directement au renforcement des pratiques démocratiques.

Il a insisté sur la nécessité pour les médias de créer des espaces permettant aux partis de présenter leurs programmes sociaux, économiques et politiques, afin d'aider les électeurs à faire des choix éclairés.

De son côté, le journaliste Tibebu Belete a mis l'accent sur l'importance de renforcer les compétences des reporters à travers des formations spécialisées en couverture électorale, estimant qu'une information précise et responsable repose sur des journalistes bien formés.

Il a également rappelé que la couverture médiatique doit respecter à la fois les lignes éditoriales des institutions et les normes professionnelles.

Par ailleurs, Anteneh Getachew, chercheur principal à l'Institut des affaires étrangères, a souligné l'importance pour les journalistes de maîtriser le cadre juridique électoral.

Selon lui, une bonne connaissance des lois, des proclamations et des amendements électoraux, ainsi que des rôles des différentes parties prenantes -- Commission électorale, électeurs, partis politiques et organisations de la société civile -- est essentielle pour garantir une couverture rigoureuse.

Il a enfin insisté sur la nécessité pour les professionnels des médias de bien comprendre les politiques nationales, notamment la Constitution, afin d'assurer un traitement responsable et précis du processus électoral.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.