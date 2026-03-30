Congo-Brazzaville: Distinction - Céphas Germain Ewangui présente sa médaille d'or du bien public

Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales (CCSV-ONG), Céphas Germain Ewangui, a présenté, le 27 mars à Brazzaville, sa distinction honorifique de « Médaillé d'or » du bien public conférée par la Ligue universelle du bien public, en France.

La cérémonie empreinte de solennité a permis de mettre en lumière les mérites qui ont valu au récipiendaire de la médaille cet honneur, tout en le partageant avec les acteurs sociaux et les citoyens. En effet, le 6 février dernier, Céphas Germain Ewangui recevait la médaille d'or du bien public; la plus haute distinction que la Ligue universelle du bien public décerne aux personnalités dont les actions sont jugées bénéfiques pour la collectivité. L'institut reconnaissait au secrétaire permanent du CCSV-ONG son implication dans les oeuvres de la société civile où il est engagé pour faire valoir les droits de l'homme.

Céphas Germain Ewangui, présentant son diplôme et sa médaille d'honneur, a exprimé son satisfecit à l'endroit de ses collaborateurs pour l'engagement aux tâches assignées permettant à l'institution de construire et de consolider une certaine notoriété. « Je salue, par ailleurs, les acteurs et leaders de différentes composantes de la société civile pour la pleine adhésion à nos projets et programmes visant des formations multiformes liées au renforcement des capacités administratives, techniques et managériales pour l'émergence d'une société civile », a-t-il déclaré.

Pour ses collaborateurs, cette décoration récompense aussi le fruit d'un travail collectif que le lauréat a su guider avec « sagesse, professionnalisme et détermination », ont-ils indiqué.

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Avec cette distinction, Céphas Germain Ewangui intègre un cercle très fermé de personnalités congolaises ayant reçu la médaille d'or du bien public, à l'instar du vice-amiral Jean-Dominique Okemba et du directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Maixent Raoul Ominga.

Un parcours au service de l'État

Au-delà de la célébration du mérite personnel, l'agenda de Céphas Germain Ewangui reste marqué par les impératifs de la vie démocratique. C'est ainsi qu'en marge de cette cérémonie, il a reçu des mains des observateurs du Consortium panafricain pour la paix le rapport préliminaire détaillé de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars.

Présenté par le coordonnateur de cette ONG, Ernest Nounga Djomo, le document souligne plusieurs points positifs concernant le processus électoral, notamment la liberté d'expression pour tous les candidats, l'engagement citoyen, la sécurisation du scrutin, la gestion efficace des médias. « Nous pouvons dire avec assurance que le Congo est un cas d'école pour la démocratie africaine, parce que non seulement il respecte les calendriers électoraux, mais il respecte aussi la liberté d'expression sur le plan de la candidature de chaque personne qui souhaiterait participer en tant qu'électeur ou élu dans la démocratie congolaise », a-t-il expliqué.