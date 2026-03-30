Congo-Kinshasa: La MONUSCO intensifie ses opérations pour sécuriser les habitants de Djugu

La MONUSCO renforce sa présence sur plusieurs axes à travers des opérations militaires, des escortes humanitaires et des actions civilo-militaires en Ituri. À Drodro, Bayoo et Ndromo, des localités du territoire de Djugu, à environ 70 kilomètres de Bunia, les casques bleus multiplient les actions pour sécuriser les populations et appuyer les communautés locales.

« Le 25 mars à Drodro, nos unités ont déployé une base opérationnelle mobile dans les zones de Tshumbu et Saliboku-Kpranganga. Des patrouilles de domination ont été menées pour dissuader les groupes armés et maintenir une présence sécuritaire visible », rapporte le colonel Charles Idjiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO.

En parallèle, poursuit-t-il, des échanges avec les leaders communautaires et des activités civilo-militaires ont permis de renforcer la confiance avec les populations locales.

Résilience des communautés

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Le 24 mars à Bayoo, la MONUSCO a assuré l'escorte de sept civils vulnérables, dont des femmes et des enfants, menacés par des groupes armés. Ils ont été sécurisés et transférés sans incident vers Fataki, dans une zone plus protégée.

Il réaffirme l'engagement constant de la MONUSCO en faveur de la protection des civils, du renforcement des liens avec les communautés et de la stabilisation de l'Ituri.