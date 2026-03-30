Congo-Kinshasa: Leadership féminin - La Croix-Rouge RDC appelle les femmes à « passer à l'action »

28 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a réaffirmé son engagement en faveur des droits des femmes et des filles, lors d'un rassemblement organisé ce jeudi 26 mars à Kinshasa. Placée sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles : Droits, Justice et Action », cette rencontre a réuni plusieurs membres féminins de l'organisation, ainsi que des responsables et quelques hommes, autour de la promotion du leadership féminin.

L'objectif : faire de chaque voix féminine un levier de changement concret.

Un espace d'échanges et d'engagement

L'activité s'est voulue un cadre de réflexion et de dialogue sur la place des femmes dans la société congolaise. À travers différentes interventions, les responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des femmes, de valoriser leurs compétences et de favoriser leur accès aux postes de décision.

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Appel à l'action

Le président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Mateso Mbutaway, a exhorté les femmes à s'impliquer davantage dans la gestion des responsabilités et à viser des fonctions stratégiques au sein du pays.

De son côté, la secrétaire générale, Gloria Lombo Polo, a invité les participantes à reconnaître leur potentiel et à passer à l'action, en misant sur la participation, l'inclusion et la solidarité entre femmes.

Encourager la relève féminine

Intervenant également, Jaëlle Mpiana Kanku, conseillère de la Jeunesse et genre au sein du comité de direction a encouragé les femmes et les jeunes filles à persévérer, malgré les défis, et à croire en leurs capacités.

À travers cette initiative, la Croix-Rouge RDC entend faire de chaque voix féminine un levier de changement pour une société plus équitable et inclusive.

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