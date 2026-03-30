Congo-Kinshasa: La réhabilitation de l'avenue Kabambare progresse, la mobilité autour du marché central de Kinshasa en voie de s'améliorer

Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabambare, partant du croisement Wangata jusqu'à l'avenue Bokasa, dans la commune de Kinshasa, connaissent une avancée jugée « significative » par plusieurs habitants. La réouverture complète de cette artère est attendue dans quelques mois, dans le cadre d'un vaste projet de modernisation de plusieurs axes autour du marché central de Kinshasa, communément appelé « Zando », ont indiqué les responsables techniques trouvés ce mardi 24 mars sur le site.

Ce chantier s'inscrit dans le programme de modernisation de la voirie urbaine autour du marché central, incluant notamment les avenues du Plateau, du Marché, de l'École, du Maré et Rwakadingi, selon le gouvernement provincial.

Sur le terrain, les engins sont à pied d'oeuvre. La construction de caniveaux pour améliorer le drainage des eaux est en cours, contribuant à transformer progressivement l'environnement urbain de cette zone, ont constaté les reporters de Radio Okapi ce matin.

L'objectif principal de ces travaux est de fluidifier la circulation et de renforcer la connectivité entre les communes de Kinshasa, Barumbu et le marché central, un pôle économique majeur de la capitale.

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Des avancées visibles, malgré quelques contraintes

Une partie de l'avenue Kasa-Vubu est déjà asphaltée, avec la pose de la deuxième couche d'enrobé, permettant la reprise du trafic automobile sur ce tronçon.

Cependant, certains ralentissements sont observés. Selon Charly Ndamani, cheffe de travaux et ingénieure au sein de la société Safrimex, ces retards s'expliquent notamment par des difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction, et non uniquement par des contraintes financières.

Une population satisfaite et pleine d'espoir

Malgré ces défis, les habitants saluent les avancées visibles du chantier. Beaucoup espèrent une amélioration durable de la mobilité urbaine et des conditions de circulation dans cette partie de la capitale.

Les ingénieurs engagés sur le projet assurent, pour leur part, leur détermination à poursuivre les travaux afin de respecter les délais et livrer une infrastructure moderne et fonctionnelle.