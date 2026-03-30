Afrique de l'Est: Maurice dans une position favorable

Le match aller du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2027) s'est achevé sur un score de parité (0-0) entre la Somalie et Maurice. Disputée sur terrain neutre au Mozambique, cette rencontre a été marquée par une grande discipline tactique, mais un manque flagrant de réalisme dans le dernier geste.

La Somalie a tenté de prendre le jeu à son compte. Les «Ocean Stars» ont affiché une légère supériorité technique avec 55 % de possession de balle, contre 45 % pour les Dodos. Cependant, cette maîtrise du ballon s'est avérée stérile. Malgré une circulation de balle intéressante, les Somaliens n'ont jamais réussi à briser le verrou mauricien, bien organisé autour de sa charnière centrale.

Les statistiques offensives illustrent parfaitement la physionomie du match où l'inefficacité a souvent pris le dessus. Les deux sélections ont tenté 7 tirs chacune, mais le chiffre le plus marquant reste le zéro pointé concernant les tirs cadrés. Les 7 tentatives de chaque côté ont terminé hors cadre, prouvant que les attaquants ont manqué de lucidité à l'approche de la zone de vérité. Même les coups de pied arrêtés n'ont pas permis de faire la diffé- rence, chaque équipe ayant obtenu 3 corners sans succès.

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Ce résultat vierge fait plutôt les affaires de Maurice malgré tout. En préservant ses cages inviolées à l'extérieur, la sélection de Guillaume Moulin se place dans une position comptable correcte avant de recevoir la Somalie pour le match retour le 31 mars. Pour les Somaliens, il faudra impérativement régler la mire pour espérer poursuivre l'aventure. Tout reste à faire pour décrocher une place dans la phase de groupes des éliminatoires.