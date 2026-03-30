Ile Maurice: Football - Le leader Bolton City sous les projecteurs

La course au titre et au maintien s'intensifie ce week-end avec la 16e journée de la première division nationale. Alors que le sprint final est désormais bien lancé, chaque point devient crucial pour les ambitions des neuf formations engagées.

Le coup d'envoi de cette 16e levée sera donné au stade Auguste Vollaire où l'Entente Boulet Rouge Riche-Mare Rovers affronte le High Performance Center U20. Les U20 occupent la dernière place du cham- pionnat alors que les Rovers sont 7es avec 11 unités et donc en position de relégables à ce stade de la compétition.

Au stade St-François Xavier (18h30) le leader, Roche-Bois Bolton City a l'occasion de faire un pas de plus vers le titre et la promotion en cas de succès. Les Portlouisiens affrontent Grande-Rivière-Noire West Coast et tiennent la corde dans ce duel. Attention, toutefois, au réveil de West Coast, qui est relégable actuellement et qui jettera certainement toutes ses forces dans la bataille. Une victoire permettra à Bolton City de prendre provisoirement six longueurs d'avance sur Curepipe Starlight, au repos ce week-end.

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La journée de dimanche s'annonce aussi électrique. Dans la capitale, GrandeRivière-Sud-Est Wanderers, actuellement troisième, aura une opportunité en or de s'emparer de la deuxième place. Pour cela, les Wanderers devront écarter Upper Vale Starlight, un adversaire direct qui, avec un match en moins, reste totalement en course pour le podium.

Enfin, au stade Germain Comarmond, La Gaulette Shark recevra les Port-Louis Black Horns. Si les Portlouisiens stagnent en milieu de tableau (5e), une victoire pourrait les relan- cer mathématiquement vers le haut du classement, tandis que les Sharks devront impérativement l'emporter pour s'éloigner définitivement de la menace de la relégation.