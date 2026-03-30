Ile Maurice: Voyage immobile à bord du «Mauritius Trochetia»

Laissez voguer l'imagination, c'est déjà le début d'un voyage. C'est ce que nous avons fait à l'occasion de la journée portes ouvertes, à bord du «MV Mauritius Trochetia», jeudi dernier. Une journée organisée par la Mauritius Shipping Corporation Limited, pour marquer les 25 ans du navire.

🔵 Capitaine Mahendra Babooa : «Statu quo sur le prix des billets»

Happy birthday Mauritius Trochetia. Le bateau qui transporte à la fois passagers et cargo est entré en opération en 2001. Il fête ses 25 ans de traversées inter-îles entre Maurice, Rodrigues et Agaléga.

Après 25 ans, ce navire est-il au bord de la retraite ? «Non, il fait toujours ses preuves. Tout dépend de la maintenance», affirme le capitaine Mahendra Babooa.

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La traversée du Mauritius Trochetia vers l'île du Nord etl'île du Sud a lieu tous les trois mois. «Dans l'intervalle, il y a d'autres affréteurs qui réservent le bateau pour des ouvriers engagés pour des travaux à Agaléga.»

Pour les croisières vers Rodrigues, «cela dépend de l'emploi du temps du bateau». Le Mauritius Trochetia sert aussi de renfort au navire cargo Peros Banhos. «Le Mauritius Trochetia est en standby en cas de pépin, surtout pour l'approvisionnement de Rodrigues.»

Comme pour les voitures, quand un bateau est neuf, il peut aller plus vite. Le Mauritius Trochetia a 25 ans, il navigue à vitesse réduite. «Avant, dépendant de l'état de la mer, la traversée Maurice-Rodrigues pouvait se faire en 24 heures, aujourd'hui, c'est fait en 32 heures.» Il y a quelques temps, le Mauritius Trochetia transportait entre «100 à 125 conteneurs vers Rodrigues. Aujourd'hui, le Peros Banhos transporte une moyenne de 250 à 270 conteneurs. La demande est là.» Les deux navires assurent aussi le transport de l'huile lourde pour l'approvisionnement du Central Electricity Board à Rodrigues.

∎ De g. à dr., Le capitaine Mahendra Babooa, le medecin de bord, le Dr. Ravi Lutchmun, et le commandant Daniel Nookia.

Le Mauritius Trochetia utilise le Low Sulphur Oil, comme carburant. «Oui, le prix de ce carburant a augmenté.» Y aura-t-il des répercussions sur le prix du billet pour les passagers à destination de Rodrigues ? «Ce sera une policy decision. Je ne peux pas me prononcer. Pour le moment, c'est le statu quo», indique le capitaine Babooa. À titre indicatif, le billet pour Rodrigues en première classe est à Rs 14 520.

🔵 Dans le poste de pilotage

Vetri Silval, l'un des officiers, est originaire de l'Inde. Il navigue depuis 1988. Devant le gouvernail, qui ressemble au volant d'une voiture, l'officier Silval lance en riant : «Vous avez regardé Pirates des Caraïbes, vous ?».

Parmi les instruments de navigation, l'équipage suit le compas électrique. «Si tout le reste tombe en panne, nous suivons le compas magnétique.» La traversée vers Agaléga prend environ 48 à 56 heures, dépendant de l'état de la mer.

🔵 Canot de sauvetage

À bord du Mauritius Trochetia, les trois canots de sauvetage peuvent accommoder 73 personnes chacun. Le bateau transporte 112 passagers dans les 52 cabines disponibles. Elles sont réparties en tourist class (avec toilettes et salle de bains communes), première classe, semi deluxe et deluxe.

Au-dessus du bridge deck se trouve le pont supérieur (qui, dans le jargon est désigné comme «monkey island» parce qu'il faut s'accrocher pour grimper tout en haut) qui est interdit d'accès aux passagers pour raisons de sécurité.

🔵 La cabine VIP

Deux lits simples meublent la cabine VIP. Particulièrement prisée parce qu'elle se trouve sur le même palier que les cabines des officiers. «De là, on n'entend pas les annonces et il n'y a pas de va-et-vient des autres passagers», explique l'hôtesse.

🔵 Le mal de mer : «sa li dan latet sa»

Le Dr Ravi Lutchmun , médecin de bord, affirme que le mal de mer «n'est pas une maladie. L'une des techniques de base à appliquer en cas de mal de mer c'est de s'allonger sur le côté gauche. Cela permet de ne pas voir les mouvements du bateau.» Un certificat médical est obligatoire pour tout passager âgé de plus de 60 ans. Idem pour les femmes enceintes.

🔵 Ornella Allet, Unique femme marin stagiaire

Ornella Allet a commencé sa formation pour devenir marin le 18 février dernier. D'abord pour devenir «ordinary seaman» puis grimper les échelons jusqu'à, qui sait, devenir officier, après avoir réussi les examens. Travailler en mer, c'est un «style de vie qui me convient», indique-t-elle. Avant cette formation, Ornella Allet a travaillé pendant cinq ans comme photographe sur des bateaux de croisière.