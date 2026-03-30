Ile Maurice: L'art au service des valeurs citoyennes chez les enfants

Une initiative innovante mêlant créativité, inclusion et engagement social pour accompagner les jeunes Mauriciens, c'est le projet social Lar-la LI-LA by Tipa.

Face aux défis croissants auxquels sont confrontés les enfants - isolement social, surexposition aux écrans ou encore enjeux de santé mentale - l'organisation TIPA lance Lar-la LI-LA , un projet d'entrepreneuriat social ambitieux. Cette initiative vise à renforcer le développement des valeurs citoyennes à travers l'art, tout en assurant la pérennité des actions menées auprès des enfants issus de milieux précaires.

Forte de 18 années d'expérience dans le développement cognitif, social et moral des enfants, TIPA franchit une nouvelle étape avec un programme accessible en dehors du cadre scolaire. Première concrétisation de ce projet : les Ateliers Vacances Lar-la LI-LA, organisés en avril à Vitrinn, SaintPierre. Destinés aux enfants de six à 11 ans, ces ateliers pilotes se dérouleront sur deux sessions, du 6 au 10 avril et du 13 au 17 avril.

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Le programme propose une immersion artistique riche, avec une vingtaine d'activités hebdomadaires réparties en sessions de 50 minutes. Encadrés par l'équipe de TIPA et des artistes professionnels, les enfants pourront explorer divers univers créatifs : arts plastiques, danse, musique ou encore expression corporelle. Parmi les intervenants figurent notamment Alix Le Juge et Gaël Froget pour les arts visuels, Emmanuel l'Éveillé pour la danse et Gary Mach pour la musique.

Au-delà de la simple pratique artistique, ces ateliers ont pour objectif de transmettre des compétences essentielles telles que la créativité, l'esprit critique, la collaboration ou encore la confiance en soi. L'art devient ainsi un outil pédagogique puissant pour favoriser l'épanouissement personnel et l'engagement citoyen des enfants.

L'un des piliers du projet repose également sur l'inclusion sociale. Les ateliers sont conçus comme des espaces de rencontre où des enfants issus de milieux variés peuvent interagir, apprendre les uns des autres et tisser des liens durables. Cette mixité favorise le vivre-ensemble et contribue à la construction d'une société plus harmonieuse et équitable.

Lar-la LI-LA s'inscrit par ailleurs dans un modèle d'entrepreneuriat social durable. Les inscriptions payantes permettent de financer la participation d'enfants issus de milieux vulnérables, créant ainsi un système solidaire et inclusif. À travers cette approche, TIPA entend élargir son public, diversifier ses actions et réduire sa dépendance aux financements traditionnels.

Au-delà de ces ateliers, l'initiative ouvre la voie à de nouveaux projets tels que des activités artistiques pour adultes, des programmes de team building pour les entreprises ou encore la création d'outils pédagogiques favorisant la communication au sein des familles.

En plaçant l'art au coeur de son action, TIPA réaffirme sa mission : accompagner les enfants dans leur développement global et leur permettre de devenir des citoyens actifs, capables de contribuer à une société plus inclusive et solidaire.