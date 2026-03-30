Togo: Savanes - Quand la médecine brave l'insécurité

Dans une région fragilisée par les menaces terroristes et les déplacements de populations, le gouvernement maintient le cap sur l'amélioration de l'offre de soins dans la région des Savanes. Les résultats sont encourageants.

Le taux d'utilisation des services de santé est passé de 74% en 2024 à 76% en 2025, grâce au renforcement des structures sanitaires et au déploiement de cliniques mobiles. Plus significatif encore, le taux des femmes enceintes ayant bénéficié des quatre consultations prénatales et d'accouchements assistés a bondi de 58% à 78%, marquant une avancée majeure pour la santé maternelle et infantile. Le taux de couverture vaccinale atteint quant à lui 121%.

Ces progrès sont le fruit d'investissements concrets : construction et réhabilitation de centres de santé, déploiement d'agents de santé communautaires et renforcement des mécanismes d'assurance pour les populations vulnérables.

Le Gouverneur de la région, Atcha Dedji Affoh, a appelé tous les acteurs du système sanitaire à poursuivre les efforts pour réduire les inégalités d'accès aux soins et intensifier la lutte contre les maladies infectieuses.