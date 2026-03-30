Mali: La Banque mondiale renforce l'accès continu aux services essentiels de santé et d'éducation au Mali

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA) d'un montant de 150 millions de dollars afin d'assurer la continuité des services essentiels de santé et d'éducation au Mali. Ce financement vise à répondre aux défis climatiques, sécuritaires et économiques rencontrés par le pays ces dernières années.

Le Projet d'accès d'urgence aux services essentiels au Mali soutiendra le fonctionnement continu des structures sanitaires nationales et régionales, à travers le financement de leurs coûts opérationnels, l'approvisionnement en vaccins et médicaments essentiels, et la prise en charge gratuite des soins pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de cinq ans ; il renforcera également les capacités du personnel de santé à faire face aux risques sanitaires croissants liés au changement climatique. Dans le secteur éducatif, le projet interviendra tout au long du parcours scolaire. Il assurera la fourniture de matériels pédagogiques, l'octroi de subventions scolaires aux élèves les plus vulnérables, l'organisation des examens nationaux.

Cette opération contribue à la mise en oeuvre de l'agenda pour l'emploi du Groupe de la Banque mondiale en assurant la préservation du capital humain.

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« En préservant l'accès aux services de santé et d'éducation dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, ce projet protège le vivier de futurs travailleurs et leur capacité productive », a expliqué Clara de Sousa, directrice de division du Groupe Banque mondiale pour le Mali. « Des enfants éduqués et en bonne santé, ainsi que des mères en bonne santé, constituent une main-d'oeuvre durable et productive.»

Le projet impactera 2,3 millions de bénéficiaires qui auront accès aux services essentiels de santé, avec une attention particulière portée à 1,4 million de femmes et à 391 395 enfants de moins de cinq ans. . Dans le domaine de l'éducation, 1,1 million d'élèves recevront un soutien à la scolarisation ainsi qu'un accès aux examens nationaux dans des conditions conformes aux normes établies, favorisant la continuité éducative et le développement du capital humain.

Cette opération vient renforcer les interventions des partenaires au développement et s'appuie sur des consultations approfondies ainsi que sur des mécanismes de coordination dédiés, afin de garantir une mise en oeuvre efficace et harmonisée.