Congo-Kinshasa: A Kinshasa, l'ASBL Innovation encourage l'autonomisation des femmes

En marge de la Journée internationale de la femme, l'ASBL Innovation souhaite mettre en lumière les initiatives portées par les femmes, encourager leur leadership et promouvoir leur autonomisation à travers des échanges d'expériences et des solutions concrètes.

Cette volonté a été exprimée lors d'une conférence TEDx Women, organisée vendredi 27 mars à Kinshasa, sous le thème :

« Leurs idées et leurs expériences inspirent et transforment le monde ».

Sur place, la rencontre a réuni décideurs, entrepreneurs et jeunes participants autour d'un même objectif : valoriser le rôle des femmes dans le développement.

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Du côté de la société civile, plusieurs défis liés à l'autonomisation des femmes ont été évoqués, de même que des pistes de solutions.

Les partenaires, quant à eux, ont mis l'accent sur l'importance de l'accompagnement et sur les opportunités économiques offertes aux femmes.

Les participantes ont salué cette initiative, estimant qu'elle constitue une plateforme essentielle pour renforcer le leadership féminin.

Cette rencontre souligne l'importance de soutenir les femmes afin de bâtir une société plus inclusive, dynamique et innovante.