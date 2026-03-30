Cote d'Ivoire: Retour au pays - Alassane Ouattara regagne Abidjan après un séjour en France

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan ce samedi 28 mars 2026, après un séjour en France entamé le mercredi 18 mars dernier. L'avion présidentiel s'est posé en fin de journée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, où le Chef de l'État a été accueilli par plusieurs personnalités civiles et militaires, dans une atmosphère empreinte de sobriété et de respect des usages protocolaires.

Ce déplacement en France s'inscrit dans le cadre des activités habituelles du Président, mêlant séjours privés et consultations de travail. Bien que les détails officiels du séjour n'aient pas été largement communiqués, cette visite intervient dans un contexte marqué par des enjeux économiques, diplomatiques et sécuritaires importants pour la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux.

Durant son absence, la continuité de l'action gouvernementale a été assurée par les institutions de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles. Le pays a poursuivi ses activités normales, avec notamment la mise en oeuvre de plusieurs projets de développement et le suivi des dossiers prioritaires engagés par l'exécutif.

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Le retour du Chef de l'État intervient à un moment où plusieurs chantiers majeurs requièrent une attention soutenue, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'emploi des jeunes et de la consolidation de la paix sociale. La présence du Président sur le territoire national devrait permettre de relancer certaines initiatives et de renforcer la coordination des actions gouvernementales.

Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011, reste au cœur de la dynamique politique et économique du pays. Son agenda des prochains jours pourrait être marqué par des audiences, des réunions de travail et d'éventuelles prises de parole sur les grandes orientations nationales.

Ce retour est également perçu comme un signal de continuité et de stabilité dans la conduite des affaires de l'État. Alors que la Côte d'Ivoire poursuit sa trajectoire de croissance et de modernisation, la présence effective du Président constitue un élément rassurant pour les acteurs économiques et les partenaires internationaux. En regagnant Abidjan après dix jours passés en France, le Chef de l'État retrouve ainsi le terrain national, prêt à poursuivre les réformes engagées et à impulser de nouvelles actions en faveur du développement du pays.